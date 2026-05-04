Los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el presidente PP-A y actual presidente de la Junta, Juanma Moreno (2d); la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (2i); el portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuel Gavira (3i) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha denunciado los "privilegios" que la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, concedió a los "partidos independentistas" en su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, para que Pedro Sánchez pueda seguir "en la Moncloa", como en materia de financiación autonómica. Montero ha reprochado a Moreno sus "falsedades" y ha querido dejar claro que Andalucía es la comunidad "más beneficiada" con la propuesta de nuevo modelo de financiación que ella misma presentó a principios de año.

Así se han pronunciado Moreno y Montero durante sus intervenciones en el bloque sobre 'Financiación autonómica, pactos y regeneración' del debate electoral a cinco celebrado en RTVE-A.

"La boca se le llena a toda la izquierda de más sanidad, de más educación, de más dependencia, pero a la hora de reivindicar lo que nos corresponde a los andaluces en eso no dicen nada nunca", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha insistido en que Andalucía pierde anualmente "más de 1.500 millones" con el sistema de financiación actualmente en vigor y que ya caducó hace años.

Ha denunciado que el único objetivo de Montero en materia de financiación ha sido "privilegiar" a los independentistas catalanes y vascos porque había que "ceder" ante ellos para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, y todo ello "en detrimento de Andalucía, y eso lo sabe todo el mundo".

"Eso es lo que usted cuenta es falso", ha expresado Montero a Moreno. "Usted pidió 4.000 millones de euros más para Andalucía, como el Parlamento andaluz y le hemos ofrecido 5.700, y pidió una condonación de la deuda de 15.000 millones y le ofrecimos 19.000 millones", ha trasladado Montero al presidente andaluz, sobre su etapa como ministra de Hacienda.

"Y una pregunta sobre la que tengo interés, ¿por qué usted dice que no a favorecer los servicios públicos en Andalucía?", ha planteado la candidata socialista a Juanma Moreno, en relación con el dinero ofrecido por el Gobierno central.

Montero ha acusado a Juanma Moreno de preferir "perder los recursos y confrontar" con ella, al tiempo que se le "cae todo el discurso que hace del supuesto agravio territorial". "Señor Moreno Bonilla, ¿dónde está el cupo catalán? Es falso; usted dijo que iban a proporcionarse más recursos para Cataluña y es falso, y a usted se le ha caído todo el discurso del agravio", ha añadido María Jesús Montero.

Sobre la financiación autonómica, el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido el acuerdo del Parlamento sobre una demanda de 4.000 millones de euros para Andalucía en financiación autonómica y si, en cambio, el Gobierno central ha elevado la cifra en su propuesta de principios de año a unos 5.200 ó 5.700 millones, "es una buena base de negociación".

"Se supera la demanda, que acordamos todos", ha añadido Maíllo, quien ha criticado la política fiscal de Juanma Moreno de bajada de impuestos a las "rentas más altas".

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