IU cree que se abre una "nueva legislatura" que debería tener PGE y rechaza que "un informe de la UCO" tumbe el Gobierno

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este jueves que comienza una "nueva legislatura" tras el debate de este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció por los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y realizó una "autocrítica" que, en su opinión, es "imprescindible", al tiempo que ha sentenciado que "un informe de la UCO --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-- no puede derribar un Gobierno", y ha abogado por que el Gobierno al menos presente un proyecto de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Son mensajes que el líder de IU ha trasladado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que sobre Pedro Sánchez recae una "responsabilidad 'in eligendo'" al haber contado en el PSOE con "dos responsables de Organización" --en alusión a José Luis Ábalos y Santos Cerdán-- que fueron nombrados por él y que "han salido como han salido".

Por eso, ha considerado "imprescindible que se hiciera una autocrítica" por parte de Sánchez, desde la premisa de que "lo peor que se puede hacer en política es no reconocer las cosas", y que ello es condición necesaria para "recuperar legitimidad" y "autoridad".

De igual modo, Maíllo ha valorado el paquete de medidas anunciado por el presidente en su comparecencia, pero ha avisado de que desde IU estarán "vigilantes para su cumplimiento pronto", para que no sean "un anuncio que después no tenga cumplimiento".

Ha explicado que IU planteó a la coalición de gobierno "35 medidas" contra la corrupción de las que "cinco se han aceptado literalmente" y 16 han sido "parcialmente asumidas", por lo que en la federación de izquierdas se consideran "moderadamente satisfechos", si bien "habríamos pedido más", ha puntualizado.

En todo caso, Maíllo ha defendido que "la ciudadanía necesita que se note que se ha tomado nota y que se endurecen las condiciones para evitar este tipo de prácticas que han estado muy consolidadas en empresas que ponen el sobre" y hay "gente que lo recoge". "Tanto a los que ponen el sobre como a los que lo recogen hay que decirles que hasta aquí, y que evidentemente esa gente no puede volver a estar en contrataciones públicas", ha remarcado en esa línea.

Del debate de este miércoles, el dirigente de IU ha valorado que "el bloque de investidura empujó para mantener la legislatura", pero ha advertido de que, para eso, "tenían que cambiar muchas cosas en el Gobierno" que posibilitara así "un reinicio que supusiera una nueva etapa" a favor de "un Gobierno que merezca la pena seguir apoyando", frente a la opción de un hipotético Ejecutivo "de alianza de derecha y extrema derecha que vendría a destruir todos los derechos que se han conquistado estos años".

"PEGAMENTO" ENTRE PARTIDOS CONTRA UNA "ALIANZA PP-VOX"

Maíllo ha advertido así contra una "alianza PP-Vox" que, en su opinión, vendría a "destrozar lo construido", y ha confirmado que se da "un pegamento" entre formaciones que apoyan al Gobierno de Sánchez que pasa por "evitar que una alianza con fuerzas de carácter autoritario se abra paso en España" como "ya se han abierto en Europa y ya estamos viendo lo que pasa".

En esa línea, ha comentado que "hay partidos que no son de izquierda como el PNV o Junts, pero que son conscientes de que, en la clave plurinacional, no van a poder pactar con PP y Vox, entre otras cosas porque sus votantes los abandonarían". "Y sobre ese escenario que no nos gusta a nosotros, pero tampoco les gusta a ellos, digamos que sobre una cierta ética de la insatisfacción, se pueden construir grandes acuerdos", ha argumentado para añadir que "esa es la base de la democracia", que "se basa en la insatisfacción de las partes", de modo que "cuando se llega a un acuerdo nunca nadie se ve satisfecho al 100%".

PRESUPUESTOS

De igual modo, ha subrayado que IU sostiene que "cualquier Gobierno que se precie tiene que presentar Presupuestos Generales del Estado, incluso aunque los pierdas", porque "es muy importante visualizar ante los debates presupuestarios quién apuesta por un modelo de país y quién apuesta por otro", de modo que, en su opinión, "además de ser obligatoria la presentación de los Presupuestos, políticamente es necesaria", y en esa línea ha avisado de que desde Izquierda Unida van a "empujar" para que "haya al menos debate de Presupuestos", desde la premisa de que sería "una buena oportunidad" para que la ciudadanía en España "sepa cuáles son las intenciones que tiene el Gobierno y cuáles las que tiene el PP y Vox si llegaran" a la Moncloa.

No obstante, a la pregunta de si el Gobierno debe convocar elecciones si el proyecto de Presupuesto que remitiera a las Cortes Generales no obtuviera el respaldo mayoritario de la Cámara, Maíllo ha respondido que "no necesariamente", y tras ello ha incidido en defender que existe la "obligación y un sentimiento bastante popular de que el Gobierno tiene que tomar medidas radicales contra la corrupción", porque "para eso también se le ha votado".

Así, ha subrayado que desde IU piden "transparencia, contundencia", y que "el discurso de ayer" de Pedro Sánchez "no se quede en papel, sino que se empiece a traducir cuanto antes".

También ha avisado de que "no sería sostenible una financiación irregular en un partido de gobierno" como el PSOE, pero ha descartado que esa situación se produzca ahora mismo, y ha abogado por que haya "un poquito de tranquilidad" y de "templanza", que "no estaría mal", ha opinado, y ha añadido que desde IU no aceptan "estar con personas corruptas en el Gobierno, y precisamente porque pensamos que no son corruptas" quienes conforman ahora el Consejo de Ministros es "por lo que estamos en el Gobierno". "Nosotros pensamos, y así lo siento, que estamos ante personas honradas, obviamente", ha ratificado en esa línea.

Finalmente, Maíllo ha sentenciado que "un informe de la UCO", que "no es una sentencia judicial", "no puede derribar un Gobierno de España", y al hilo ha abogado por respetar "los procedimientos del Estado de Derecho", y tener en cuenta que los agentes de dicha unidad de la Guardia Civil "son policías judiciales que tienen una función que es recabar información, no con carácter valorativo, sino descriptivo, de lo que han descubierto".

"Por lo tanto, ahí no se juzga, se transcriben conversaciones, se enlazan informaciones", pero finalmente quien decide "es un juez", ha abundado Maíllo para insistir en señalar que "un informe de la UCO no puede derribar a un Gobierno", sino que a éste "lo derriban las evidencias de corrupción estructural, o cuando se tomen decisiones que rompan la confianza" del mismo.