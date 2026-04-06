IU encabezará el 17M las listas de Por Andalucía en cinco provincias y Podemos tendrá los números 2 de Sevilla y Málaga

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. (Foto de archivo). - IU MÁLAGA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) propondrá a los cabezas de lista con las que la coalición Por Andalucía concurrirá en cinco de las ocho provincias andaluzas --Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Almería--, mientras que Podemos liderará la candidatura por Jaén y designará a los números dos de las listas de Sevilla y Málaga.

Por su parte, Movimiento Sumar será quien dispondrá a la persona cabeza de lista por la provincia de Cádiz, una plaza que se reserva para su coordinadora en Andalucía, Esperanza Gómez, mientras que el número uno de la circunscripción de Huelva procederá de Iniciativa del Pueblo Andaluz y será su coportavoz José Antonio Jiménez.

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de dichas cuatro formaciones que integran la citada coalición Por Andalucía junto a Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde, según el acuerdo sellado el pasado Viernes Santo a unas horas de que finalizara el plazo de registro ante la Junta Electoral de Andalucía de coaliciones electorales para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

Fuentes de IU han confirmado que su coordinador federal, Antonio Maíllo, que ya en noviembre pasado fue designado como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía en estas elecciones, concurrirá como cabeza de lista por la circunscripción de Sevilla, mientras que desde Podemos tienen aún pendientes de designar los nombres de su número uno por Jaén y de sus números dos por las provincias de Sevilla y Málaga.

En las pasadas elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, la coalición Por Andalucía logró cinco escaños en el Parlamento andaluz, repartidos entre las provincias de Cádiz --Juan Antonio Delgado (Podemos)--; Córdoba --José Manuel Gómez (Podemos)--; Granada --Alejandra Durán (Podemos)--; Málaga --Inma Nieto (IU)--, y Sevilla, donde Esperanza Gómez --de Más País Andalucía, formación ahora referenciada en Movimiento Sumar-- encabezó la lista.

'EQUIPO DE COORDINACIÓN' CON OCHO MIEMBROS DE IU Y OCHO DE PODEMOS

Por otro lado, la coalición electoral ha acordado dotarse de un 'Equipo de Coordinación' conformado por 27 miembros, de los que ocho serán de IU Andalucía, otros ocho de Podemos, cinco de Movimiento Sumar y tres de Iniciativa del Pueblo Andaluz, mientras que Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde contarán cada uno de ellos con un representante en dicho órgano.

Así se recoge en el escrito de constitución de la coalición electoral que el pasado viernes, 3 de abril, suscribieron los representantes de las siete formaciones que la integran. Los firmantes fueron, en concreto, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández; la secretaria de Movimiento Sumar, Lara Hernández; José Antonio Jiménez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz; Mar González, de Verdes Equo; el secretario general de Alternativa Republicana, José Luis Valcarce, y Juan Antonio López de Uralde como representante de Alianza Verde.

Dicho escrito de constitución, consultado por Europa Press, detalla que las siglas de Por Andalucía serán PorA, y confirma que la coalición va a concurrir por las ocho provincias andaluzas a las elecciones del 17 de mayo.

Además, explica que "el órgano de dirección y coordinación de la coalición se denominará 'Equipo de Coordinación'", y en él se residenciarán "las funciones directivas y ejecutivas de la coalición a nivel andaluz".

"La toma de decisiones en su seno se llevará a cabo, preferiblemente, a través de mecanismos de consenso. De no ser posible alcanzarlo, se recurrirá a la votación", precisa también el documento, consultado por Europa Press, que igualmente detalla que "la coalición se dotará de un reglamento de funcionamiento acordado por el Equipo de Coordinación, que será aprobado por consenso o subsidiariamente por el acuerdo superior al 60% de los miembros partícipes en la votación convocada al efecto y que cuente con el voto favorable de tres partidos".

Asimismo, se ha acordado que "el reparto de las subvenciones electorales, que se destinarán (...) a sufragar los gastos originados por la campaña electoral, se realizará en función al porcentaje de aportación económica que realice cada partido coaligado de acuerdo al presupuesto de campaña que será aprobado por el Equipo de Coordinación, siempre y cuando la subvención electoral cubra el 100% del gasto realizado".

El documento también recoge los "principios" por los que se rige el funcionamiento de la coalición, que son los de "colaboración, cooperación, autonomía, proporcionalidad, lealtad, diversidad, pluralismo político, responsabilidad, empatía, cuidados e igualdad".

Además, anticipa que "el Equipo de Coordinación aprobará un código ético con los principios rectores de actuación de sus componentes y los procedimientos para su garantía, con especial tratamiento para la actuación de cargos electos y representativos de la coalición".

ANTE POSIBLES CASOS DE TRANSFUGUISMO

Asimismo, en Por Andalucía han acordado que, si algún afiliado de los partidos que se integran en esta alianza abandona o pierde su afiliación en la formación en la que militase, "corresponderá a éste expresar su conformidad o no con su permanencia en la coalición". "En caso de ocupar un cargo electo o representativo, igualmente le corresponderá la formación política que propuso su inclusión en la candidatura o para el cargo representativo considerar si se encuentra en situación de transfuguismo e instar el procedimiento previsto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía o el correspondiente al ámbito representativo en el que participa", precisa el documento.

"Cualquiera de las organizaciones integrantes de la coalición podrá abandonarla bajo su propia voluntad", continúa exponiendo el escrito antes de aclarar que, "en el momento de abandonarla, las personas que estuvieren representando a esa organización en los órganos de la coalición cesarán en sus cargos y tareas, reajustándose de nuevo la representación entre las organizaciones restantes en función de los criterios reglamentarios previstos".

Otros asuntos recogidos en el escrito de constitución de la coalición son que "la expulsión de una organización integrante" de la misma "deberá ser motivada y necesitará la mayoría cualificada del 75%", así como que "la coalición podrá establecer igualmente un régimen sancionador para las personas que ostenten cargos públicos en nombre" de Por Andalucía.

El documento incluye también un apartado dedicado a la "rendición de cuentas" que se comprometen a llevar a cabo las "fuerzas coaligadas" mediante "asambleas y encuentros abiertos en su respectivo ámbito territorial o sectorial", y otro sobre una hipotética "disolución" de la coalición, sobre la que se indica que "la disolución completa de la coalición durante la legislatura requiere de una manifestación de voluntad, en tal sentido, de una mayoría cualificada del 75% del Equipo de Coordinación".

GRUPO PARLAMENTARIO

Finalmente, el documento dedica un apartado a la regulación del grupo parlamentario que pueda conformar la coalición tras las elecciones andaluzas, y al respecto aclara que sus "líneas estratégicas de actuación" serán "competencia" del Equipo Coordinador "en diálogo" con el propio grupo.

Además, "para la determinación de la dirección del grupo" parlamentario, la designación de las diferentes portavocías y la representación en las comisiones parlamentarias se atenderán "criterios de proporcionalidad, oportunidad, especialización y paridad".



