IU reclama un plan de choque para mitigar los efectos del calor en la población vulnerable en Granada

Una persona se refresca en una fuente. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU ha exigido al Ayuntamiento de Granada un plan de choque para mitigar los efectos de las olas de calor en la población más desfavorecida de la capital, familias sin recursos, la población infantil, los enfermos crónicos y los mayores.

La diputada provincial y portavoz de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, ha advertido de que la pobreza energética durante el verano "constituye una realidad crítica que permanece profundamente invisibilizada".

Pérez subraya que, para miles de familias granadinas, el uso de sistemas de climatización básicos resulta "inasumible" debido al elevado coste de la electricidad, "convirtiendo una necesidad de salud pública en un lujo inalcanzable".

Además, desde la formación quieren destacar que hay zonas, como Casería de Montijo, donde llevan varios días con cortes de suministros, algunos de más de doce horas, lo que agrava aún más esta situación.

Ante esta situación, la portavoz ve "insuficientes" los recursos asistenciales actuales, recordando que el dispositivo para personas sin hogar apenas cuenta con veintisiete plazas "frente a los centenares de personas que pernoctan en las calles de una ciudad fuertemente castigada por el agudo efecto de isla de calor propio de los barrios obreros, marcados por el exceso de asfalto y la carencia de zonas verdes".

Para revertir esta situación de vulnerabilidad, IU reclama "una ampliación real" de la red de refugios climáticos, garantizando la apertura y el acondicionamiento de centros cívicos, bibliotecas y espacios municipales climatizados en todos los distritos, prestando especial atención a Chana, Zaidín y Distrito Norte.

" Asimismo, urgen un "escudo social que refuerce las ayudas de emergencia destinadas específicamente al pago de las facturas de la luz durante julio y agosto, además de garantizar convenios con las comercializadoras para asegurar el cero cortes de suministro por impago.

La propuesta integral también abarca intervenciones urbanísticas inmediatas, reclamando la instalación urgente de entoldados en los principales ejes peatonales y la adaptación bioclimática con pérgolas, vegetación y fuentes en plazas y patios escolares.

De igual modo, Izquierda Unida subraya la necesidad de desbloquear las piscinas públicas al aire libre en la Chana y el Zaidín, "ofreciendo así un alivio térmico accesible y asequible para quienes no pueden desplazarse a la costa".

Con el registro y la defensa de este plan de choque IU insta a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a "abandonar la pasividad frente a unos registros térmicos históricos y a demostrar verdadera altura de miras".