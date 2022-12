IU ve "ilegal" el proceso seguido para la reforma de San Eulogio en Córdoba y el PP lo niega y solo reconoce "un error"

CÓRDOBA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha calificado este miércoles de "ilegal" parte del proceso seguido por el gobierno municipal de PP y Cs para la redacción del proyecto de reforma del Estadio de San Eulogio, mientras que el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), solo ha reconocido "un error" de consignación presupuestaria, negando ilegalidad alguna en un proyecto que cuenta con el aval de la interventora, "con observaciones", y que tuvo el voto a favor de IU y del resto de grupos, salvo Vox, en el consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco).

En primer término y en rueda de prensa, Pedro García ha explicado que el Imdeco hizo "una encomienda de gestión" a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para que sus técnicos redactaran el proyecto de reforma del citado estadio, aunque resulta que la GMU inició dicho expediente "cuatro meses antes" de que así se lo encomendara el Imdeco.

A ello se suma que "la Gerencia subcontrata fuera" la redacción del proyecto, "mientras algunos técnicos de la Gerencia están cruzados de brazos, y resulta que la técnico (de la GMU) que adjudica el expediente lo adjudica a su hermana", cuando eso "es una ilegalidad".

Además, según ha afirmado García, así lo hace ver "la interventora", pero "les da igual y tiran hacia adelante, sin miedo ninguno, y se adjudica el contrato", con la advertencia de la interventora de que "esto sigue siendo ilegal", y la respuesta de la GMU es que "para la dirección de obra se va a poner a otro técnico", pero la redacción del proyecto sigue adjudicada como ya estaba, según ha criticado García, quien ha justificado el voto a favor de IU al proyecto en el Imdeco para dar así respuesta a las demandas vecinales de que se ponga en marcha.

RESPUESTA DE FUENTES

Ante esto y en declaraciones a los periodistas, Salvador Fuentes ha resaltado que "los Servicios Jurídicos de la Gerencia (de Urbanismo) y del Imdeco entienden que no hay conflicto de intereses", respecto a que la citada técnico municipal llevara el expediente para contratar la redacción del proyecto de obra de la reforma de San Eulogio, una vez que en la GMU ya se había redactado "el proyecto básico".

A pesar de ello, en la Gerencia de Urbanismo se decidió apartar del expediente a la técnico cuestionada y poner a cargo del mismo y de la dirección de la obra a otro técnico de la GMU, que, según ha precisado Fuentes, fue "el responsable que dio el visto bueno al proyecto", reconociendo el también presidente de la Gerencia de Urbanismo que estos "son fallos técnicos" que no pueden llevar a "pensar en corrupción", opinando Fuentes que es "muy grave lo dicho", en este sentido, por García, que "tendrá que demostrarlo ante un juez", pues entiende Fuentes que la técnico de la GMU señalada por IU "va a defenderse".

Pero es que, además, según ha subrayado Fuentes, "la interventora da la conformidad, con observaciones", al proceso de contratación, preguntándose entonces que, "si era tan ilegal, por qué vota a favor" IU en el consejo rector del Imdeco, asegurando Fuentes que en la Gerencia de Urbanismo han "corrido lo indecible" para agilizar la puesta en marcha de estas obras, con el fin de dar respuesta a la demanda vecinal, que espera actuaciones hace "décadas".

En este asunto, según ha concluido, simplemente se ha cometido "un error a la hora de consignar el presupuesto", reconociendo Fuentes que "lo tendríamos que haber hecho directamente en la Gerencia (de Urbanismo) pero se quedó en el Imdeco, y ese fue el error", pero eso no resta seguridad jurídica al proceso, que se ha seguido con "transparencia", aclarando Fuentes que no se inició el expediente en la GMU antes de tener la encomienda del Imdeco, sino que simplemente los acuerdos al respecto se adoptaron, pero "no se habían publicado".