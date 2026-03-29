La izquierda encara otra semana de tensión para esclarecer en Andalucía si habrá división o intento de unidad

Archivo - El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, y el candidato de Izquierda Unida, Ernesto Alba, asisten al acto de Por Andalucía 'La fuerza de nuestra tierra; la esperanza de nuestro futuro', a 18 de en - Álex Zea - Europa Press - Archivo

El viernes acaba el plazo para registrar coaliciones con IU y Podemos de nuevo con la incógnita de si irán separados como en Aragón y CyL

MADRID/SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa encara una semana clave para clarificar si en las elecciones andaluzas habrá de nuevo división electoral, como ya ocurrió en Aragón y Castilla y León, o si se abre la puerta de una negociación 'in extremis' para que Podemos e IU vuelvan a concurrir juntos en la coalición 'Por Andalucía'.

El próximo viernes 3 de abril concluye el plazo para registrar coaliciones con un clima de distanciamiento entre las dos formaciones que se asemeja a la que tuvo lugar hace cuatro años, cuando Podemos e IU llevaron al límite la negociación y los 'morados' quedaron incluso fuera del registro oficial de dicha coalición.

Diversas fuentes de los partidos implicados subrayan que entran en esa semana sin novedades, y que la opción de que Podemos e IU concurran juntos sigue siendo muy difícil. Sin embargo, otras voces exponen que hay conversaciones abiertas, a distintos niveles y por parte de múltiples agentes, para explorar si aún hay opciones de alianzas, aunque rehúsan calificarlas de negociaciones formales.

Aparte, están los precedentes de las elecciones en Aragón y Castilla y León, donde hubo contactos para explorar una candidatura conjunta apurando los plazos de registro de coaliciones que finalmente fracasaron.

Lo que está claro para todos los actores es que Adelante Andalucía tendrá candidatura propia en los comicios del 17 de mayo, como ya ha explicitado, dejando claro además su rechazo a entrar en un posible gobierno con el PSOE, en contraposición a lo que aspira 'Por Andalucía'.

En este sentido, agregan que la opción de la convergencia con Adelante no entraba en la ecuación y era inviable, dado que aún pesan los conflictos que mantuvieron tanto IU y Podemos con la exdirigente de Anticapitalistas Teresa Rodríguez, que incluso fue expulsada del grupo parlamentario que compartieron las tres formaciones en la legislatura 2019-2022.

Así, la incógnita que aún queda por resolver es si al final Podemos concurrirá de nuevo junto a IU en la coalición Por Andalucía, que de momento congrega también a Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. De momento, la tónica entre las dos formaciones ha sido la competición electoral desde 2024 salvo la excepción de los comicios extremeños, cuando formaron parte de la misma lista (Unidas por Extremadura).

IU: PODEMOS LO TIENE TAN FÁCIL COMO SEGUIR EN 'POR ANDALUCÍA'

El candidato de dicha coalición y líder de IU, Antonio Maíllo, ha repetido durante esta semana que la opción de la unidad recae en manos de Podemos, que lo tiene tan fácil como no salirse de este espacio de confluencia plasmado en el actual grupo parlamentario autonómico.

En todo caso, apeló a no hacer "tampoco un drama" de esa presencia o no de Podemos Andalucía. "Esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie seguimos adelante", expuso en un acto en Granado el pasado viernes.

Podemos ha destacado que en materia de alianzas su dirección autonómica es la que lleva el peso y cuentan con su apoyo. De todas formas, durante esta semana el partido se ha movido en cierta ambivalencia al señalar que quieren las candidaturas más amplias posibles, como expuso su secretaria general, Ione Belarra, pero que su modelo de su formación es Extremadura, donde concurrieron con IU pero sin Sumar.

PODEMOS MUESTRA OPTIMISMO

Este viernes, el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que su partido quiere una candidatura fuerte y lo más heterogénea posible, mostrándose optimista al respecto. Ante los medios comentó que Adelante dejó muy claro que no quería acuerdos, deslizando implícitamente que la única posibilidad real de negociar una lista conjunta sería IU y la coalición Por Andalucía.

En los últimos días se han producido llamadas y conversaciones entre ambos partidos, según fuentes conocedoras de esos contactos que especifican que, si bien no puede hablarse de una negociación social, creen que es un gesto positivo que da cierta esperanza de revalidar esta coalición con sus principales agentes.

También apuntan que hay mensajes por parte de la sociedad civil que llaman a la unidad, y agregan que Podemos se juega mucho en esas elecciones, tanto a nivel autonómico como estatal, tras los varapalos en Aragón y Castilla y León.

ESCENARIO COMPLICADO

No obstante, otras fuentes de las organizaciones en Por Andalucía afirman que un pacto con Podemos es muy complicado y que, pese a que tuvieron mano tendida, creen que al final el escenario será el de la fragmentación de hasta tres candidaturas a la izquierda del PSOE.

De todas formas, reivindican que esta candidatura es el espacio de referencia de la izquierda andaluza, cuentan con un candidato potente y llevan tiempo preparando estas elecciones dejando atrás las cuestiones internas. Aunque asumen que también tiene la presión de lograr un buen resultado en Andalucía que sea acicate para revitalizar el ánimo de la izquierda.

No obstante, también hay un sector que desconfía de que haya una voluntad real de acercamiento por parte de Podemos, y creen que consiste en más ruido que realidad. Y es que esas voces recalcan que los 'morados' han dado señales en todo este ciclo electoral de apostar por ir por su cuenta, pese a que ya se ha demostrado que ha sido un error estratégico que también corre el riesgo de dañar a su principal referente electoral, la exministra Irene Montero.

