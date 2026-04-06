Jaén capital "consolida su atractivo turístico en Semana Santa" y registra una ocupación cercana al 90 por ciento

Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Abuelo, regresa a su camarín en la procesión del Viernes Santo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha afirmado este lunes que la ciudad "consolida su atractivo turístico en Semana Santa" y ha registrado una ocupación hotelera cercana al 90 por ciento, además de incrementar las visitas a los espacios municipales.

En una nota, el Consistorio ha puesto de relieve que el balance turístico "arroja unos datos muy positivos para la capital" desde el viernes de Dolores, hasta este domingo de Resurrección.

Con respecto a los principales espacios de la ciudad, ha destacado que el Castillo de Santa Catalina se reafirma como "el gran reclamo", al recibir 3.045 visitantes, lo que supone un incremento del 14,77 por ciento respecto a los 2.653 del año anterior.

Los Baños del Naranjo han experimentado un crecimiento del 37 por ciento, pasando de los 492 visitantes en la Semana Santa de 2025 a los 674 en la que acaba de finalizar, de modo que se sitúa como "una parada imprescindible en el itinerario histórico del casco antiguo".

Por su parte, la Oficina de Turismo ha atendido a 2.226 personas, lo que representa un descenso del 15,69 por ciento. No obstante, este dato se interpreta dentro de "un cambio de tendencia en el perfil del turista, que cada vez llega con la planificación realizada de forma digital, aunque el interés por el destino sigue al alza".

En cuanto a la Catedral, se han registrado 3.000 visitas. Aunque la cifra es menor a las 5.700 del año pasado, desde el Ayuntamiento se ha apuntado que "el año pasado fue extraordinario, debido al gran impacto mediático y de público de la exposición internacional 'The mystery Man'".

A este balance positivo se suman los datos de la Asociación de Empresas de Alojamientos (Turjaen), que "confirman la tendencia al alza en la ocupación de la capital durante los dos tramos de esta Semana Santa".

En el primero, del 27 al 31 de marzo, se alcanzó un 71,78 por ciento, superando en casi cuatro puntos el 68 por ciento registrado en 2025. En el segundo tramo, del 1 al 4 de abril, la ocupación subió hasta el 89,68 por ciento, dos puntos más que el 87,82 por ciento del año anterior.

El Consistorio jiennense, además, se ha detenido en el Parador, donde ha habido "una ocupación media del 91,5 por ciento durante toda la semana" y se alcanzó "el pleno absoluto" el Jueves y Viernes Santo.

En cuanto al perfil del turista, ha indicado que "se observa una mayor pernoctación de turistas que permanecen en la capital entre cinco y ocho días y utilizan Jaén como base estratégica para visitar el resto de la provincia".