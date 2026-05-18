Jaén presenta el programa del Orgullo 2026 con el impulso de entidades Lgtbiqa+ y el respaldo institucional

Presentación del programa del Orgullo 2026. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Igualdad, Eva Funes, junto a representantes de distintos colectivos, ha participado en la presentación del programa de actividades que se celebrarán en la ciudad con motivo del Día del Orgullo 2026, una iniciativa coorganizada por el Ayuntamiento de Jaén.

La programación está impulsada por las asociaciones y entidades Lgtbiqa+ de Jaén --Somos de Colores, Chrysallis Andalucía, Arco Iris, Federación Andaluza Lgbti y AASA-- y cuenta, además, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén, según ha informado el Consistorio en una nota.

Funes ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; la diputada de Igualdad, Francisca Medina; y la vicerrectora del área en la UJA, Pilar Fernández, además de un amplio grupo de representantes de colectivos que han hecho posible esta programación con su trabajo y compromiso.

Sobre esta programación, Funes ha destacado que se trata, sin duda, de "un espacio reservado en el calendario social, cultural y reivindicativo de la ciudad", en el que la interlocución con el Ayuntamiento a través de la Mesa Lgtbi "ha tenido un papel fundamental, al permitir el intercambio de ideas y garantizar que las administraciones visibilicen su apoyo a las entidades y colectivos que hacen ciudad".

En este sentido, la concejala ha defendido que un ayuntamiento debe ser garante de la convivencia y de los derechos humanos, "un espacio que brinde libertad y que abra la ciudad a ese arcoíris que la compone, de culturas, de formas de vida, de querer y de ser".

Asimismo, ha señalado que uno de los impactos "más positivos" de estas actividades es el avance en derechos, conocimiento e integración. "Los cambios no aparecen de la nada; son posibles gracias al esfuerzo y la participación activa de las personas, y queremos seguir sumando nuestra voz a la vuestra en estas actividades de concienciación", ha subrayado.

Luis Carlos Cañada Ruiz, de Somos de Colores --entidad integrante de la comisión organizadora-- ha destacado el intenso trabajo realizado para configurar una programación que ha logrado reunir a un amplio número de colectivos y entidades de Jaén comprometidos con esta iniciativa.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha recordado que "estos días son el momento de gritar a los cuatro vientos que la prioridad es la convivencia y que en esta ciudad no sobra nadie. El Gobierno de España recuerda que los derechos no se recortan, se trabajan".

"Hasta 1990 la homosexualidad se consideraba una enfermedad mental, por tanto esto fue hace nada y es mucho lo que queda por delante, especialmente cuando vemos que siguen produciéndose delitos de odio contra estas personas. Estos actos los visibilizan y la Diputación está comprometida con ello hasta el los pequeños municipios", ha dicho, recordando que 41 municipios se han acogido a una línea de ayudas para visibilizar con actos su apoyo al colectivo.

Finalmente, una de las primeras actividades tendrá lugar este martes con la celebración del encuentro 'Jaén contra la LGTBIFobia'. La cita será a las 18,00 horas en el Salón Mudéjar y está organizada por la Mesa Técnica Local Lgtbi y Diversidad, impulsada por el Ayuntamiento de Jaén, con el objetivo de fomentar la educación en valores de igualdad y diversidad, reforzando así el compromiso institucional y social con la defensa de los derechos del colectivo Lgtbi.