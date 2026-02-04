Jaén registra más de 60 incidencias con la borrasca Leonardo y espera unas próximas horas "cruciales" para los Puentes

El alcalde de Jaén, Julio Millán, observa el río en el Puente Jontoya junto a otros repsonsables municipales. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho balance del primer tramo de esta nueva alerta por la borrasca Leonardo y ha reportado, hasta las 12,00 horas de este miércoles, más de 60 de incidencias. Además, ha advertido de que las próximas horas "son comprometidas y cruciales", especialmente para la zona de los Puentes, donde están desplegados todos los medios posibles y donde llueve sobre mojado.

El Comité de Emergencias (Cecopal), que preside el propio regidor, se ha establecido en el Parque de Bomberos y coordina la totalidad de efectivos de Policía Local, Servicios Sociales, Bomberos, Mantenimiento Urbano, FCC y Protección Civil con fuerzas de seguridad estatales desplegados en la ciudad.

Unos cuerpos que tienen una especial presencia en la zona de la Vega de los Ríos, donde se han registrado "importantes picos de crecida durante la mañana", según ha informado en una nota el regidor, quien ha destacado que se mantienen en alerta en previsión de las lluvias previstas para las próximas horas.

Millán ha visitado la zonas de los Puentes, cuyos accesos están controlados por Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, en una jornada donde los picos de crecida han causado incidencias en caminos colindantes y algunas viviendas cerca de cauce, sin sobrepasar los puentes.

Además, ha solicitado "prudencia a la hora de dar cifras sobre desalojo que no causen alarma innecesaria entre una población que está dando ejemplo con su comportamiento y con mucha serenidad en estos momentos".

El alcalde también ha cifrado en una treintena las actuaciones desarrolladas por Policía Local y otras 35 por parte de Bomberos, sobre todo "por caídas de árboles, movimientos de placas solares, caídas de muros, y vigilancia de las zonas inundables de la ciudad".

Al hilo, ha destacado el "buen funcionamiento del dispositivo que ha desplegado todos los medios humanos y técnicos de los que dispone el Ayuntamiento para minimizar las incidencias".

En el caso del área de Mantenimiento Urbano, han sido 43 las actuaciones preventivas y de urgencia en las que se les ha requerido su actuación, relacionadas con imbornales, alcantarillas, iluminación y retirada de elementos en la calzada.

Millán ha remarcado "el comportamiento de los caudales en función de los episodios de pluviometría en los caudales de los ríos que presentaban especial peligrosidad, con índices que han superado los niveles naranja y rojo, en algunos casos".

"Conforme los niveles de riesgo vayan bajando a lo largo de la tarde, el siguiente paso será el de realizar un nuevo balance de daños y de posibles viviendas que se hayan visto afectadas", ha manifestado el regidor.