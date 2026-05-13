Jaén se suma al festival de divulgación científica 'Pint of sciencie' con diversas charlas del 18 al 20 de mayo

Presentación del festival de divulgación científica 'Pint of sciencie' en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

Jaén se sumará al festival internacional de divulgación científica 'Pint of sciencie' del 13 al 15 de mayo. Durante estas jornadas, investigadores de la UJA ofrecerán conferencias sobre diversas materias en un bar como escenario.

El Ayuntamiento ha acogido este miércoles la presentación de esta nueva edición de una iniciativa que la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España y cuenta en la capital con la colaboración del Patronato de Cultura y la Universidad jiennense.

Los voluntarios de la citada entidad e investigadores de la UJA África Yebra (área de cristalografía y mineralogía), Santos Blanco (biología celular) y Raquel Hernández (biología experimental) han informado sobre la programación junto a la concejala de Cultura, María Espejo.

La edil ha señalado la importancia de este festival, "que en 2025 se celebró simultáneamente en los cinco continentes del mundo y en 27 países, con el objetivo de llevar la ciencia al público en general y hacerlo a través de charlas divulgativas en un ambiente relajado y accesible como los bares". En Jaén, tendrá lugar en la taberna Los Barriles, ubicada en el centro histórico.

Por su parte, Yebra ha explicado que esta cita cumple en España la décima edición y la quinta en Jaén con objetivos que se mantienen: comunicar avances científicos, impulsar la accesibilidad de la ciencia, democratizar el conocimiento, fomentar el diálogo y curiosidad en la gente, visibilizar el impacto social, reforzar el apoyo social a la investigación y promover una ciudadanía crítica e informada contribuyendo a desmentir muchos bulos que llegan a la ciudadanía.

En 2025, 'Pint of science España' se celebró en 63 localidades con unos 20.000 asistentes. Para este año, "se han disparado las cifras" y estará en a 114 poblaciones, de las que más de 20 son núcleos rurales, "donde resulta difícil hacer llegar a la población la investigación científica".

La programación de Jaén contará con investigadores de la UJA. El 18 de mayo se hablará sobre la historia de la mano de Laura Luque, con 'Instagrameando la ciudad', y Juan Carlos Castillo, que ofrecerá la charla 'Evolución histórica y estructural de los Reales Alcázares de Jaén'.

El día 19, se centrará en las ciencias experimentales con José Alberto Moleón y Alfonso Ontiveros, que ofrecerán la conferencia sobre 'Crónicas desde un volcán bajo el hielo', mientras que Juan Alberto Marchal disertará sobre el 'ADN, muerte e historia'.

El miércoles, se abordarán cuestiones relacionadas con la salud, con Alberto Ruiz Ariza y Alba Rusillo, que hablarán sobre 'Actividad física, cuerpo y mente', y Carmen Torres, con la charla 'Yo también bebo para olvidar'.

Yebra ha indicado que los encuentros 'Pint of sciencie' son gratuitos y ha dado las gracias al Patronato Municipal de Cultura y a la Universidad de Jaén por su colaboración.

Igualmente, ha destacado la implicación de los patrocinadores nacionales como Fundación Pfizer, Labbox, Cesif, VHIO, Miltenyi, JJNN y Vadillo Asesores, "pues sin ellos su celebración no sería posible".