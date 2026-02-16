Una jornada reivindica en Alcalá la Real (Jaén) la atención familiar y comunitaria como eje de la salud pública

Celebración de la I Jornada de Atención Familiar y Comunitaria. - COLEGIO DE ENFERMERIA DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La I Jornada de Enfermería Familiar/Comunitaria y Participación Ciudadana organizada este lunes por el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (COEJ) ha recivindicado esta especialidad como "eje fundamental" de la salud pública.

El encuentro, celebrado en el Convento de los Capuchinos, de Alcalá la Real, con la asistencia de cerca de 100 personas, ha contado en la inauguración con el presidente de la entidad colegial, Antonio Álamo Morante; la concejala de Servicios Sociales, Familias y Sanidad, María Mercedes Linares, y la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, entre otros.

Se ha organizado con el fin de destacar "el papel de la enfermería como puente entre el sistema sanitario y la sociedad, apostando por un modelo donde el paciente no es solo un receptor de cuidados, sino un agente activo en su propia salud".

También ha servido para promover la enfermería comunitaria como eje del sistema de salud pública, debido a su proximidad y conocimiento del entorno, y para fomentar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud, según ha informado el colegio.

"Solo desde un enfoque participativo podemos dar respuesta a los retos actuales de la salud. Es sido necesario poner en valor el trabajo conjunto entre profesionales, asociaciones y ciudadanía", ha señalado Álamo.

La jornada se ha articulado en torno a tres mesas de debate que han abordado diversos retos. Por un lado, 'Participación ciudadana y educación para la salud', sobre estrategias en educación terapéutica grupal para patologías como la diabetes y la EPOC. Además, se ha resaltado la figura de la enfermera referente escolar como nexo vital entre los centros educativos y el sistema sanitario y se ha presentado la Asociación Granadina de Diabetes (Agradi).

El segundo bloque ha versado sobre 'Salud mental y prevención en adolescentes'. Con la participación de especialistas en psicología clínica y la asociación alcalaína GAMA, que trabaja en la prevención del suicidio, se ha debatido sobre la prevención del suicidio y la depresión, incluyendo testimonios personales que han subrayado la importancia del apoyo comunitario.

La última mesa redonda se ha dedicado a la 'Diversidad y apoyo a familias'. En ella, se ha dado a conocer la gestión de casos y la coordinación entre niveles asistenciales y la accesibilidad cognitiva, con especial atención a los nuevos retos en el cuidado de la población con autismo y la riqueza de la diversidad.

Uno de los puntos fuertes del evento ha sido la participación activa de colectivos como los citados Agradi y GAMA, que han sido "portavoces de necesidades reales" y su experiencia ha enriquecido la toma de decisiones para mejorar la calidad de los cuidados.

Con esta jornada, el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén ha reafirmado su "compromiso con la formación continua de sus colegiados y su vocación de servicio hacia la sociedad jiennense, consolidando a la enfermera como un agente de cambio social imprescindible".