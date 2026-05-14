Las V Jornadas de Turismo Activo del Valle de Lecrín, en Granada, ponen en valor la Ruta de Boabdil

El Valle de Lecrín en Granada ha acogido la quinta edición de unas jornadas que se han consolidado como el principal foro de reflexión y debate sobre turismo activo en la provincia y que en esta ocasión han estado dedicadas a la Ruta de Boabdil. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

LECRÍN (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El Valle de Lecrín en Granada ha acogido la quinta edición de unas jornadas que se han consolidado como el principal foro de reflexión y debate sobre turismo activo en la provincia. Bajo el título 'Un recorrido a través de la huella de Boabdil', se ha analizado desde un punto de vista estratégico la Ruta de Boabdil, uno proyecto sobre el que la Diputación está trabajando de la mano de otras instituciones.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Diputación provincial, Francis Rodríguez, quien ha señalado que este proyecto "fruto del consenso entre administraciones, será un motor de desarrollo económico, cultural, deportivo y turístico para la comarca, así como un referente del turismo cultural sostenible en Andalucía, ya que El Valle de Lecrín tiene un potencial excepcional que se eleva por su cercanía con la capital granadina".

La Ruta de Boabdil es un itinerario cultural, deportivo y paisajístico que une la Alhambra de Granada con la localidad almeriense de Adra, atravesando 32 municipios y siguiendo el trayecto histórico que recorrió Boabdil (Muhammad XII, último rey nazarí de Granada tras la entrega de la ciudad en 1492). El recorrido atraviesa el área metropolitana de Granada, el Valle de Lecrín y la Alpujarra granadina y almeriense.

Las jornadas han abordado los principales vectores del desarrollo turístico comarcal: el patrimonio cultural y el legado andalusí, el turismo rural como sector vertebrador del territorio, el deporte y la salud, la digitalización y la inteligencia artificial aplicada al sector, el cicloturismo, el turismo euroárabe y el papel de las agencias de viajes como plataforma de comercialización.

También se han desarrollado mesas redondas sobre los planes estratégicos de las mancomunidades de la Alpujarra y el Valle de Lecrín, y sobre la colaboración público-privada en la creación de infraestructuras turístico-deportivas.