Juanma Moreno culpa a Carmen Calvo de la "polémica" sobre la Base Logística, pues Córdoba y Jaén son "hermanas"

CÓRDOBA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha culpado este miércoles desde Córdoba a la vicepresidenta del Gobierno central, la socialista cordobesa Carmen Calvo, de la "polémica" que se ha generado en torno a la elección por el Ministerio de Defensa de Córdoba como sede de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, asegurando que, además, Jaén y Córdoba son provincias "hermanas".

En cualquier caso y en rueda de prensa, tras presidir en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba una reunión extraordinaria del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, conocido como Comité de Expertos, Moreno ha asegurado que él, "como presidente de la Junta Andalucía", su "interés máximo" era que "ese centro logístico, que en definitiva lo que puede generar son puestos de trabajo y, por tanto, bienestar y riqueza, pues viniera a Andalucía".

Además, según ha recordado, ya ha trasladado, "en numerosas ocasiones, tanto la ministra de Defensa, como al Gobierno, que Andalucía se siente muy orgullosa de sus Fuerzas Armadas, que nosotros no nos sentimos incómodos" por la presencia de bases militares en la comunidad autónoma, de modo que "cualquier decisión que tome el Ministerio de Defensa" para la Junta "es positiva".

En este caso, según ha indicado el presidente andaluz, "había dos posibles ubicaciones, tanto Jaén, como en Córdoba", para la futura Base Logística del Ejército de Tierra, y "las dos excelentes, y al final la decisión que ha tomado el Gobierno de la Nación, que es el único competente para tomar esa decisión, ha sido que sea la ciudad de Córdoba".

De modo previo a ello, según ha subrayado Moreno, "el Gobierno de Andalucía ha acompañado a las dos candidaturas", tanto "físicamente", cuando presentaron sus proyectos a Defensa, como también en "la inversión" que se requerirá, "y al final se ha tomado una decisión por por parte del único competente y del único responsable, que es el Gobierno de la Nación".

En este punto, el presidente de la Junta ha llegado a la conclusión que "la polémica" en este asunto, más que por "una confrontación territorial", que Moreno descarta, dado que "Córdoba y Jaén son provincias hermanas y evidentemente muy vinculadas entre sí, con muchas raíces comunes", tiene su origen en "las palabras de la vicepresidenta", Carmen Calvo, "que quizás no han sido la más afortunadas, dada esta situación".

Por ello, Juanma Moreno ha opinado que "los gobiernos tienen que tener siempre un componente de neutralidad, y quizás esas palabras no han sido medidas y no han sido acordes con esa decisiones", aunque en la Junta de Andalucía se congratulan, "como no puede ser otra manera, porque finalmente esa base logística esté en Andalucía, en Córdoba".

El presidente andaluz, en cualquier caso, ha anunciado que, desde la Junta trabajarán "para que en un futuro para que también otras decisiones lleguen a nuestra tierra" y, en concreto, para que a Jaén "lleguen nuevas inversiones, nuevas instalaciones y nuevos proyectos, porque es una provincia que, dada su enorme tasa de desempleo, necesita también de apoyo institucional y de respaldo por parte del conjunto de las administraciones".