Juanma Moreno destaca "el empuje y talento" de las mujeres para "conseguir los grandes objetivos" de Andalucía

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este domingo el "empuje y talento" de las mujeres para "conseguir los grandes objetivos" de la comunidad. Asimismo, ha puesto el foco en el aumento del número de mujeres ocupadas y ha mostrado su rechazo a "la lacra" de la violencia de género.

"Vamos avanzando, queremos seguir avanzando y, sin duda alguna, vamos a conseguir esos objetivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres", ha afirmado Moreno en el acto de entrega de los premios 'Ellas cambian Andalucía' con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El presidente del PP andaluz ha querido hacer un discurso "en positivo" a pesar de remarcar "que aún existen desigualdades y brechas que hay que ir cerrando". "Hemos tomado la decisión de no quejarnos y dedicarnos a trabajar con sentido común, con coherencia y planificación para hacer de esta tierra la tierra más grande de España y de Europa", ha señalado.

En este sentido, Moreno ha destacado que en los últimos siete años ha aumentado en 315.000 las mujeres ocupadas en la comunidad, una cifra que viene acompañada con que "más de la mitad de los nuevos autónomos que hay en el 2025 en Andalucía fueron mujeres".

"Las mujeres lideran el emprendimiento, en Andalucía hay más de 220.000 mujeres que abren todos los días un negocio, pequeño o mediano, y que pone su patrimonio en riesgo para apostar y mejorar su tierra", ha destacado.

Asimismo, Moreno ha puesto el foco en avanzar en la dirección. "Quiero que haya más mujeres, muchas más mujeres en todos los sectores. Y algo muy importante, quiero mujeres liderando, liderando en puestos de decisión", ha afirmado, al mismo tiempo que ha destacado el avance de las mujeres en sectores "que parecían exclusivamente para los hombres" como la industria.

"En siete años la presencia de la mujer en la empresas andaluzas ha crecido 7,5 puntos, a un ritmo mucho mayor que de los hombres", ha remarcado.

En esta línea, ha subrayado el aumento del 44% de mujeres en la industria, el crecimiento del 67% de mujeres en ciclos técnicos de Formación Profesional, las más de 14.000 mujeres dedicadas a la investigación y el avance del liderazgo femenino en el sector primario, donde casi el 30% de las fincas tiene ya a una mujer al frente.

En este contexto, ha recordado la aprobación en 2024 del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar como una herramienta para seguir avanzando en igualdad de oportunidades.

Moreno ha reservado el tramo final de su intervención para trasladar un mensaje de agradecimiento profundo. Primero, en lo personal, a su abuela María, a su abuela Dolores, a su madre María y a sus hermanas, "a todas esas mujeres que me han hecho mejor persona". Y después, de manera extensiva, a tantas mujeres que a lo largo de generaciones han sostenido a sus familias y a la sociedad desde la entrega silenciosa.

Por otro lado, Moreno ha puesto el foco en la violencia de género, a la que calificado como una "maldita, condenable y asquerosa lacra". "Tenemos que acabar con esa lacra y los hombres tenemos que estar en la primera línea de combate. En la primera línea de combate tenemos que estar los hombres, mujeres y hombres juntos", ha afirmado.

En esta línea, ha defendido que la postura del PP "no plantea batallas entre unos y otros". "Nosotros venimos a plantear lo que sabemos hacer, que es concordia, paz, libertad y prosperidad. Eso es lo que sabemos hacer", ha afirmado.

El presidente del PP de Andalucía ha cerrado su intervención con una apelación a seguir avanzando juntos cada día del año: "Todos los días Día de la Mujer, todos los días respeto a la mujer, todos los días apoyo a la mujer, todos los días impulsamos a la mujer y todos los días juntos caminamos hacia una mejor Andalucía".

"LA PRUEBA DE CÓMO LAS MUJERES PUEDEN HACER CRECER"

Antes de su intervención, Moreno ha entregado los premios 'Ellas cambian Andalucía' que alcanzan su VII edición y organiza su partido con motivo del 8M, a ocho mujeres andaluzas.

"Las premiadas en este acto son la prueba de cómo las mujeres pueden hacer crecer y pueden hacer mejorar nuestra tierra, Andalucía", ha destacado el presidente de la Junta.

Entre las premiadas figuran María Ángeles Cayuela (Almería), en representación de las mujeres y la pesca; Tía Yoya (Cádiz), como referente del baile flamenco, Sandra V. García (Córdoba), por su liderazgo en el sector de la distribución; Concha de Luna (Granada), en nombre de la empresa y el desarrollo económico.

Felisa Guerra (Huelva), como referente de liderazgo femenino en el sector industrial; Marisa Delgado (Jaén), por su doble de ingeniera y deportista de élite; Alicia Moreno (Málaga), por su liderazgo en protección ambiental; y Lola Robador (Sevilla), por su trabajo en la conservación del patrimonio arquitectónico completan la nómina de ocho galardonadas.