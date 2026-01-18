Juanma Moreno reclama una financiación justa y sin privilegios "que garantice la igualdad entre españoles"

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - TWITTER JUANMA MORENO - Archivo

SEVILLA/ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado este domingo en Zaragoza una declaración conjunta junto a los presidentes autonómicos del Partido Popular y al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el que reclaman una financiación "justa, sin privilegios, y que garantice la igualdad entre españoles".

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), Juanma Moreno ha apostillado que "ningún territorio es más que otro" y ha asegurado que "Andalucía merece los recursos que le corresponden".

En contexto, "el PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55 por ciento y del IVA desde el 50 al 56,5 por ciento, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Salvo Cataluña, todas las comunidades autónomas expresaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno por entender que nace "viciado" por el pacto previo entre la Administración de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.