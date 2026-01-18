Nieto tilda de "tomadura de pelo" el modelo de financiación: "Relega a Andalucía y premia a las comunidades más ricas"

Archivo - El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en la Fundación Cajasol, a 24 de marzo de 2025 en Sevilla (Andalucía, Esp - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado este domingo de "tomadura de pelo" el modelo de sistema de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que, asegura, no alcanza "la media por población ajustada" y mantiene a Andalucía "relegada en los últimos puestos" mientras que "premia a las comunidades más ricas".

En declaraciones remitidas a los medios con motivo de su visita a las fiestas patronales de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), Nieto ha advertido de que "los 1.500 millones de euros que se le quitan cada año a Andalucía" impiden "ayudar más a ayuntamientos como el de San Sebastián de los Ballesteros", así como "colaborar en mayor medida con la Diputación provincial para mejorar las comunicaciones interiores" de Andalucía o reforzar la calidad y extensión de los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia en los municipios "que más lo necesitan" del medio rural.

Asimismo, el consejero ha llamado a la colaboración institucional y ha subrayado que "cuando las administraciones trabajan juntas y ponen en marcha proyectos que ayudan a que la gente viva mejor, el beneficio llega especialmente a las zonas que más apoyo necesitan", en referencia a los municipios pequeños y al mundo rural de la comunidad autónoma.

En este sentido, ha puesto en valor el "ambiente de unidad, hospitalidad y calidad de vida" que, a su juicio, ofrecen los pueblos andaluces, al tiempo que ha reclamado un mayor respaldo por parte del Gobierno de España para atender las necesidades de estas zonas.