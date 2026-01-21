Ante el juez dos acusados del robo en cuatro naves industriales en Atarfe (Granada)

Archivo - Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

ATARFE (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos hombres de 32 y 39 años como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas cometido en cuatro naves de un polígono industrial de Atarfe (Granada) de las que se llevaron objetos por valor de 13.500 euros.

También se les atribuye un delito de daños en dos vehículos que se encontraban en el interior de las mismas, según detalla el Instituto Armado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de octubre sobre las 22,00 horas, cuando patrullas de la Guardia Civil de Atarfe fueron alertadas por la Central Operativa de Servicios de la presencia de un vehículo sospechoso en una de las calles del citado polígono.

A su llegada al lugar, los guardias civiles observaron a tres varones salir apresuradamente de una de las naves ante su presencia.

Dos de ellos emprendieron la huida hacia una zona de campo anexa, mientras el tercero se dirigió hacia un camión, el cual arrancó con la misma intención de fuga.

Seguidamente, los agentes lograron interceptar el vehículo y darle el alto, bajando al conductor.

Tras comprobar que la nave en cuestión presentaba la puerta forzada y la existencia de dos candados fracturados en el suelo, los agentes procedieron a la detención de esta persona, que contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

Posteriormente, las patrullas establecieron un dispositivo de búsqueda por la zona para la localización de los otros dos individuos, sin que fuera posible dar con su paradero en ese momento.

También se localizó al propietario del camión, quien igualmente presentaba antecedentes policiales similares, el cual fue puesto a disposición judicial por su presunta implicación en los robos cometidos.

Así pues, tras realizar todas las gestiones de investigación, en colaboración con el área de investigación de la Guardia Civil de Maracena, los guardias civiles determinaron que los autores habían actuado con el mismo modus operandi en al menos cuatro naves del polígono industrial.

EL BOTÍN

En todas ellas, las puertas, bombines y candados habían sido forzados o fracturados. Entre los objetos que fueron sustraídos se encontraba material mobiliario, herramientas de diversa tipología, un patinete eléctrico y otros objetos de valor, alcanzando un valor total en su conjunto superior a los 13.500 euros.

Además, los autores ocasionaron daños en dos vehículos que se encontraban en el interior de las naves.

En uno de ellos sustrajeron diversos objetos de valor y, en el otro, intentaron robar el contenido del remolque frigorífico, cuestión que no lograron conseguir gracias a la rápida intervención de las patrullas.

Como resultado, los agentes han puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Granada a las dos personas anteriormente mencionadas y continúan con la labor de localización e identificación del resto de los presuntos implicados para su puesta a disposición judicial en días próximos.

Asimismo, el material mobiliario y la mayor parte de los objetos sustraídos han sido recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios.