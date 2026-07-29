Ante el juez en Granada por circular de forma temeraria mientras transportaba cocaína

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una calle del distrito Norte de Granada a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendido circulando a gran velocidad en una furgoneta en la que transportaba 35 gramos de cocaína.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las doce del mediodía en una rotonda del distrito Norte, momento en el que una dotación policial observó una furgoneta que circulaba a gran velocidad.

Nada más percatarse de la presencia policial el conductor del vehículo redujo la velocidad de forma abrupta pero hizo caso omiso a las indicaciones de los policías para que detuviese el vehículo, por lo que fue interceptado.

Durante la identificación y, concretamente durante la inspección de sus pertenencias, el presunto autor sacó del interior de una riñonera una pequeña bolsa de plástico que, a su vez, contenía otras cuatro bolsitas con cocaína.

En el interior de la riñonera también se encontraron 140 euros en metálico. A pesar de que el detenido manifestó no portar más sustancia estupefaciente, los agentes encontraron una roca de cocaína escondida bajo el asiento del conductor. El pesaje de toda la sustancia estupefaciente alcanzó los 35 gramos.

Por todo ello se llevó a cabo la detención de esta persona como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y la incautación de la droga para su destrucción.