La jueza del siniestro de Adamuz (Córdoba) pide "unificarse" a las 142 acusaciones particulares y las seis populares

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, ha dictado el miércoles sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares, un total de seis, para que, en el plazo de 15 días "procedan a unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quien asumirá la representación unificada".

Además, apercibía expresamente a las referidas acusaciones particulares de que, transcurrido el plazo concedido sin haberse alcanzado acuerdo, "este órgano judicial procederá a su unificación de oficio", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En una providencia posterior --fechada el 23 de abril y notificada este viernes a las partes-- indicaba que "a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento", acuerda dar la opción a las partes personadas para que formulen las alegaciones que "estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada" en un plazo de diez días.

También suspende el cómputo del plazo de 15 días, que "quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia del día 22 de abril".

Asimismo, recoge "mantener en todos sus extremos la providencia del día 22 de abril en lo no afectado por la presente resolución".