A juicio una facultativa de Salud Mental del Hospital Reina Sofía por el suicidio de una persona a cargo de la unidad

Archivo - Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha acogido este jueves la primera sesión del juicio a la que fue directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de la capital por el suicidio de una persona que estaba a cargo de dicha unidad.

Según han informado fuentes judiciales, tras esta primera sesión, en la que ha declarado la procesada, las vistas continuarán los días 21 y 23 de abril en el citado juzgado.

La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión por la supuesta comisión de un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria y un delito de homicidio por imprudencia, a la vez que le pide inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.

Al respecto, el escrito de acusación del fiscal se presentó tras la denuncia inicial de un familiar de la persona que se quitó la vida. La fiscal del caso ha considerado que la persona fallecida de manera voluntaria "no fue atendida adecuadamente" en el centro sanitario, motivo por el cual ha presentado acusación y calificado los hechos.