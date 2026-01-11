A juicio este lunes 19 miembros de una red que introducía hachís en la Costa de Granada con narcolanchas

Archivo - Imagen de archivo de una narcolancha - ARCHIVO

GRANADA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada enjuicia desde este lunes a una veintena de presuntos narcos que integraban una organización criminal dedicada a introducir hachís desde Marruecos a la Costa de Granada haciendo uso de narcolanchas.

En el banquillo de los acusados se sentarán en total 19 personas de nacionalidad española, marroquí y rumana por presuntos delitos contra la salud pública, de contrabando y de integración en grupo criminal.

Se enfrentan a una petición fiscal de hasta ocho años y medio de prisión; así como al pago de multas de hasta 17 millones de euros cada uno, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta banda criminal fue desmantelada como consecuencia de las investigaciones del equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Los investigadores tuvieron conocimiento de que varios de los acusados se dedicaban desde agosto de 2019 a recibir en la costa granadina alijos de hachís que venían desde Marruecos en embarcaciones semirrígidas de alta velocidad.

Entre los acusados también están quienes pilotaban las lanchas o realizaban funciones de vigilancia; de abastecimiento de gasolina, porteadores o tareas de guardería, que es como se conoce al lugar donde se oculta la droga hasta su puesta en circulación.

Los agentes localizaron una de estas narcolanchas entre el 23 y el 27 de agosto y varios de los acusados fueron vistos inspeccionándola y realizando tareas de vigilancia antes de botarla al mar.

Con estas evidencias los investigadores pincharon, con autorización judicial, los teléfonos de varios acusados, y tras numerosos dispositivos de vigilancia y seguimiento pudieron determinar la actividad de esta banda que operaba de forma "programada y jerarquizada", resalta el fiscal.

Así las cosas, sobre las doce de la noche del 29 de diciembre de 2019 la Central del Centro Operativo de Servicios informó a los Agentes de la Guardia Civil de la localidad de Nerja (Málaga) de la existencia de una embarcación sospechosa a unas 12 millas náuticas en frente de la costa navegando a gran velocidad, pudiendo visualizarse numerosos bultos en su interior.

La Guardia Civil acudió al lugar indicado, encontrándose la embarcación varada en la playa y siete individuos realizando labores de descarga.

Tras percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a pie, haciendo caso omiso a las señales luminosas y acústicas de los vehículos y de los agentes.

Tras la persecución a pie, fueron detenidos varios de ellos y pudieron ser incautados un total de 56 fardos con 1.581 kilos de hachís y un valor estimado de más de 2,6 millones de euros.

