Julio Millán valora el "buen momento" de Jaén y señala 2026 como "año estratégico" para impulsar "políticas clave"

Convivencia de militantes del PSOE de Jaén, con la participación del alcalde de la capital, Julio Millán. - PSOE

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general de la Agrupación del PSOE de la capital jiennense, Julio Millán, ha valorado el "buen momento" que atraviesa la ciudad, y ha apuntado al próximo 2026 como un "año estratégico para el despliegue desde el gobierno municipal de infraestructuras y políticas clave para Jaén".

Millán participó este pasado viernes en la tradicional jornada de convivencia de militantes del PSOE de la ciudad, donde tuvo oportunidad de agradecer el trabajo que realizan desde los grupos de "impulso de políticas y propuestas de acción en aspectos como sanidad, educación, modelo de ciudad y servicios sociales", según se detalla en una nota.

El secretario general de la Agrupación Local ha compartido con los socialistas que el próximo año "será decisivo en el desarrollo del modelo de ciudad que progresa, con inversiones públicas y privadas en vivienda, servicios hoteleros y empresas y equipamientos deportivos".

Así, ha remarcado que será el año del proyecto de ecoturismo de Valdeastillas, del hotel Rey Fernando, de la llegada de nuevas empresas a la capital y el de desarrollo del "primer presupuesto en nueve años para la ciudad", que trae, entre otras, "una inversión nunca antes conocida de más de 23 millones de euros".

"Esto nos va a permitir una mejora sin precedentes de la red de saneamiento, contar con una importante partida para nuestros colegios, calles y plazas, un nuevo pabellón de deportes y la capacidad solo en 2026 de aplicar el grueso de los 14 millones de fondos de la estrategia Europea de Desarrollo Integrado Local (EDIL)", según ha puesto de relieve el alcalde.

Con ella, según ha abundado, se procederá a poner en carga como nuevo edificio administrativo el edificio de Correos, con lo que el Ayuntamiento "ganará en eficiencia en la atención al ciudadano, con departamentos antes dispersos ahora agrupados", y este espacio céntrico de la ciudad "revivirá con 300 empleados generando demanda de servicios". Serán también "claves para la transformación comercial y peatonal" de la plaza de la Constitución y Virgen de la Capilla, prevista para comienzos de año.

Millán ha apuntado que los avances en la integración ferroviaria con el Gobierno de España en la zona Norte de la capital, junto al "esfuerzo municipal" por devolver a la Universidad de Jaén (UJA) los terrenos que, "desde hace más de 25 años le debe la ciudad", permitirán "un gran impulso a la construcción de vivienda, mucha de ella pública, más de 2.500 unidades para la demanda de la ciudad, un reto urbanístico que se apoya además en la solidez de los avances del PGOM (Plan General de Ordenación Municipal), ya camino de su aprobación definitiva", ha continuado el alcalde.

Millán ha dicho que la confianza de los jiennenses es "fundamental" en este proyecto, así como el apoyo de la militancia del PSOE.

Junto al secretario general de la capital y alcalde, han estado en esta jornada de convivencia el presidente de honor del partido, José Sánchez, y los secretarios de Organización del PSOE en la provincia y la capital, Víctor Torres y Pedro Garrido, respectivamente.

Torres animó a la militancia a "apoyar y difundir" las políticas que el equipo de gobierno de Julio Millán está aplicando a la capital, a ser "parte y prescriptores de ese cambio", también en las próximas citas electorales.

En esa línea, el secretario de Organización del PSOE provincial de Jaén ha defendido que su partido está desarrollando un "gran modelo de ciudad", y que a Jaén "le sienta muy bien este gobierno de Julio Millán y su equipo".