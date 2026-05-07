La Junta acuerda con la Fundación andaluza Faisem una mejora de las condiciones laborales de la plantilla

Concentración en Sevilla de la plantilla de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem). A 16 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) acordaron este pasado miércoles en el Patronato de la entidad una serie de medidas encaminadas a la mejora de las condiciones laborales de la plantilla, que se había movilizado para reclamar un paso en este sentido desde la Administración autonómica.

Según ha informado CCOO en una nota y han confirmado fuentes de la Junta a Europa Press, entre los acuerdos está la presentación de una "solicitud formal" a la Dirección General de Planificación y Organización del Sector Público Andaluz para el "estudio y valoración" de la propuesta de inclusión de la entidad entre los entes beneficiarios de las medidas recogidas en el Acuerdo Marco de 6 de noviembre de 2026, orientadas a la mejora del empleo público y a la prestación de servicios de calidad, en desarrollo de la Ley de Función Pública.

Igualmente, se le presentará al Patronato un proyecto de Plan Estratégico de Recursos Humanos en el que se aborde la situación "actual" de los trabajadores de Faisem y que "culmine" con la negociación de un convenio colectivo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Faisem conforme a las líneas recogidas en ese Proyecto Estratégico. Para ello, se ha creado una mesa de trabajo.

Por último, se presentarán "una serie de medidas en materia de recursos humanos para su aprobación por parte de la Consejería con cargo al presupuesto de 2026". CCOO ha destacado que las movilizaciones de la plantilla de Faisem han "forzado un acuerdo" de mejora de sus condiciones laborales. Tras las movilizaciones, "el Patronato de esta entidad se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales y salariales de la plantilla".

Para la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), se trata de un "gran logro" de la lucha sindical y la movilización de los trabajadores y asegura que exigirá el cumplimiento de los acuerdos.