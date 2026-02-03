La Junta afianza la cooperación con administraciones, entidades y empresas para conservar los humedales andaluces

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en un encuentro en la Hacienda El Cerro en Carmona (Sevilla) organizado por la Fundación Iberhanse. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este martes un encuentro en la Hacienda El Cerro organizado por la Fundación Iberhanse, en el municipio sevillano de Carmona, en el que ha afianzado la cooperación entre administraciones públicas, entidades científicas, organizaciones sociales y empresas como una "herramienta clave para avanzar en la conservación y restauración de los humedales andaluces".

Según ha detallado la Junta en una nota, la reunión, celebrada en el Aula de Formación 'Somormujo', ha servido para "compartir experiencias, reforzar alianzas ya existentes y subrayar la importancia de sumar esfuerzos para proteger unos ecosistemas especialmente frágiles y estratégicos para la biodiversidad".

Durante el encuentro, la consejera ha destacado que Andalucía cuenta con uno de los patrimonios de humedales más relevantes del conjunto del Estado, tanto por su diversidad como por su extensión, y ha señalado que su protección exige "una visión compartida y sostenida en el tiempo".

En este sentido, ha afirmado que "la conservación de los humedales ha avanzado de forma más eficaz cuando se ha trabajado de la mano de entidades privadas, fundaciones, ayuntamientos y titulares de terrenos, con objetivos claros y compromisos bien definidos", y ha subrayado que este modelo de colaboración "ha permitido intervenir en espacios de gran valor ambiental que, de otro modo, habrían tenido más dificultades para su recuperación".

En el acto, también han estado presentes el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; el empresario agrícola Luis Bolaños; el director del Parque del Alamillo y del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de La Algaida, Manuel Campuzano; el representante de la Universidad andaluza en el Consejo de Participación Pública del Espacio Natural de Doñana, José Prenda.

Además, del presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Enrique Mateos; la profesora de investigación de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Montserrat Vilá; el director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla, Manuel Enrique Figueroa; la delegada institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Margarita Paneque; la coordinadora científica de Timac Agro España, Berta Rodríguez; el presidente de WWF España, Antonio Lucio; la presidenta de SEO/BirdLife España, Asunción Ruiz; y el profesor de investigación del CSIC y exdirector general del Parque Nacional de Doñana, Juan José Negro.

En esta línea, uno de los ejes centrales de la reunión ha sido el valor de los convenios de colaboración público-privada como herramienta para trasladar a la práctica la conservación de los humedales. Así, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente mantiene acuerdos con entidades privadas y fundaciones que permiten desarrollar actuaciones concretas de restauración y mejora ecológica.

Es el caso del convenio suscrito con Heineken España S.A., orientado a la mejora de humedales en el entorno de Doñana y que ha iniciado la restauración de las lagunas de la Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo, en el término municipal de La Puebla del Río. A ello se suma el protocolo y el convenio firmados con la Fundación Moeve, que impulsan actuaciones de restauración en humedales del litoral de Huelva, como la Laguna de Las Madres, las Lagunas de Palos y las Marismas del Odiel, e incorporan también acciones de educación ambiental y apoyo a la conservación de especies como el águila pescadora.

Este modelo de cooperación se extiende igualmente a convenios firmados con titulares privados de terrenos, cuyo objetivo es "facilitar la ejecución de trabajos de restauración y mejora en humedales situados en fincas de propiedad privada".

A través de estos acuerdos se está actuando en espacios como las Salinas de Cabo de Gata, mediante un convenio con Unión Salinera España-Grupo Salins; el Lucio de Gabela Honda y el Lucio de Espinete, en las marismas del Guadalquivir, gracias a convenios con Costa Guadalquivir S.L. y Agro Trebujena S.L., respectivamente; la Haza de la Torre, en el término municipal de Jerez de la Frontera, mediante un acuerdo con Inversiones Agrícolas La Torre S.L.; o la Laguna de Lobón, en Campillo, Málaga, a través de un convenio con su titular.

A estos se suman los acuerdos con ayuntamientos como los de Chiclana de la Frontera, Motril y La Puebla del Río, que permiten establecer medidas de protección y gestión en reservas naturales concertadas como la Laguna de la Paja, Charca Suárez y Dehesa de Abajo.

En este contexto, García ha señalado que este conjunto de actuaciones "ha permitido que la sociedad andaluza se haga partícipe del cuidado de nuestros entornos naturales, sumando a empresas, entidades científicas, organizaciones sociales y administraciones en un objetivo común", y ha manifestado que este enfoque compartido "refuerza el compromiso colectivo con la conservación de unos ecosistemas tan valiosos y frágiles como los humedales".

229 HUMEDALES EN ANDALUCÍA

La consejera ha enmarcado estas actuaciones en una estrategia más amplia de protección de los humedales andaluces, que se apoya en una base sólida de conocimiento y planificación. Actualmente, el Inventario de Humedales de Andalucía incluye 229 humedales que suman más de 143.600 hectáreas, de los cuales 19 se han incorporado desde 2019.

Además, Andalucía cuenta con 25 humedales designados como de importancia internacional en el marco del Convenio Ramsar, lo que "refuerza la responsabilidad de su conservación y gestión".

Por último, la consejera ha subrayado el esfuerzo inversor realizado en los últimos años para garantizar la recuperación y mejora de estos ecosistemas, con una inversión global de 94 millones de euros. Según ha indicado, "esta inversión ha permitido proteger superficie y biodiversidad, así como sentar las bases de una gestión a largo plazo basada en criterios científicos y en la colaboración entre todos los actores implicados", ha concluido.