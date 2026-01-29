La Junta defiende que estuvo "a la altura" con sus recursos en Adamuz y destaca la coordinación con el Gobierno

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este jueves en un Pleno extraordinario del Parlamento para informar de la gestión de la Junta en las emergencias ocurridas como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento que Andalucía estuvo "a la altura", con sus recursos y en el marco de sus competencias, para afrontar la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y en coordinación con el Gobierno central, de quien depende la red ferroviaria. "La lealtad y la colaboración institucional", según el consejero, son fundamentales ante un suceso de esta magnitud.

Sanz ha comparecido en un Pleno extraordinario del Parlamento (enero es mes inhábil) para informar de la gestión de la Junta en las emergencias ocurridas como consecuencia del accidente ferroviario, ocurrido el pasado 18 de enero, a petición propia y de los grupos de PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía. "Posiblemente, sea la intervención más difícil a la que me he enfrentado en esta Cámara por la naturaleza del asunto que vamos a abordar, porque Andalucía sigue de luto; 45 vidas se apagaron de forma repentina en Adamuz", palabras con las que Sanz ha arrancado su intervención.

Tras expresar el más profundo pésame, cercanía sincera y compromiso absoluto del Gobierno andaluz con las familias de las víctimas y con los heridos, ha indicado que, ante una tragedia de esta magnitud, "la ciudadanía exige respuestas, rigor y verdad de cada uno de nosotros en el ámbito de nuestras competencias" y que se actúe sin "atajos, sin opacidad y sin excusas es un deber moral que tenemos con los familiares de las víctimas y los heridos". Ha destacado además la cooperación, el diálogo y la lealtad que han existido entre las distintas administraciones, central, autonómica, provincial y local.

Cuando ocurre este tipo de desgracia, ha señalado que es fundamental "la lealtad y la colaboración institucional" y de eso, "nos tenemos que sentir orgullosos todos los diputados de esta Cámara, como se tienen que sentir orgullosos todos los andaluces". "En ningún momento, en ningún minuto, en ningún segundo de la zona cero ni de cualquier actuación ha existido ni colores políticos, etiquetas o chalecos de administraciones distintas, todo ha sido sumar, solidaridad, humanidad, colaboración y profesionalidad", ha indicado.

Ha expuesto que, ante una tragedia de esta magnitud, el ámbito de actuación de la Junta se sitúa en dos planos perfectamente delimitados: El ámbito estrictamente sanitario, y todo lo relacionado con las emergencias.

Ha detallado que las emergencias desde el punto de vista sanitario arrancan a las 19:44:51 horas del pasado domingo 18 de enero, cuando se recibe la primera llamada informando del vuelco de un tren Iryo en la línea férrea Córdoba-Madrid, en término municipal de Adamuz, y, en apenas 3 minutos después de recibir la primera llamada, se movilizaron todos los recursos disponibles, llegando el primer sanitario a la zona a las 20.02 horas. Es decir, la llegada del primer equipo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Adamuz se produce en apenas 15 minutos y, a partir de ese momento, todos los recursos se movilizaron, según ha expuesto, apuntando que, en paralelo, se puso toda la capacidad hospitalaria a disposición de los heridos desde el primer momento.

El hospital Reina Sofía de Córdoba, por su tamaño y cercanía del accidente, fue el centro de referencia, según Sanz, que ha indicado que fue verdaderamente emocionante ver cómo todos nuestros profesionales de los centros hospitalarios, a los que ha expresado su agradecimiento, "se volcaron para arrimar el hombro ante la catástrofe que hemos sufrido, incorporándose incluso muchos de ellos de forma voluntaria pese a estar de descanso".

También ha tenido palabras de agradecimiento a la labor del servicio 112, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja, Infoca, GREA o UPA, y hacia el importante trabajo que han llevado a cabo también el cuerpo de bomberos de Córdoba capital y el de la Diputación en todo lo relacionado con el troceado de los trenes para la localización de los cuerpos.

Ha indicado que "la respuesta fue rápida, proporcionada y segura" y los recursos fueron los "necesarios, cuando fueron necesarios y donde fueron necesarios". Para Sanz, se ha demostrado claramente que Andalucía "cuenta con un sistema de emergencias sanitarias sólido y bien entrenado"; que los protocolos funcionan y contamos con profesionales muy comprometidos, y que la sanidad pública es "una garantía de seguridad para la ciudadanía en los momentos más difíciles".

En relación con los planes y operativos especiales que conllevan este tipo de sucesos, ha señalado que la coordinación y agilidad en la toma de decisiones fue constante desde el primer momento. Una vez confirmado los primeros datos que llegaban del accidente, se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase de preemergencia situación operativa 0, afectando a Córdoba y pasando a situación 1 a las 21:50 ante la evolución de los acontecimientos. Cuatro días después, el pasado día 22, se desactivó dicho plan territorial de emergencias.

"Andalucía ha estado a la altura de las circunstancias en el plano institucional, en el plano asistencial y en el plano de gestión de una catástrofe, mostrando en todo momento siempre una actitud dialogante y desechando siempre la posibilidad de la confrontación", ha indicado Sanz, para quien eso es lo que exigían los andaluces.