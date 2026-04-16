La Junta de Andalucía destaca que los trabajadores reclaman cada vez más "recompensas intangibles"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha participado en Madrid en el acto de clausura del XXIII Encuentro anual del 'Foro Recursos Humanos'. - JUNTA DE ANDALUCIA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha participado en Madrid en el acto de clausura del XXIII Encuentro anual del 'Foro Recursos Humanos', convocado bajo el lema 'Impulsando el talento transformador desde el liderazgo. Salud mental, bienestar y absentismo en la era de la IA'. Durante su intervención, Blanco ha reconocido la labor diaria que realizan los departamentos de personal de las empresas, una función que ha considerado "imprescindible en el engranaje de cualquier compañía al situar a cada trabajador justo en el lugar donde mejor encaja en cada estructura".

Un proceso que, a su juicio, resulta "muy complejo" porque el capital humano ya no se mueve sólo "por una mera cuestión salarial", sino que desde hace años reclama más atención, entendiendo por ella desde facilidades para la conciliación entre la vida familiar y profesional hasta "recompensas intangibles", como puede ser contar con un entorno laboral favorable o facilidades para la conciliación entre la vida familiar y profesional. La consejera ha citado también el creciente número de empleos vacantes, el absentismo laboral y el impacto de la inteligencia artificial como los grandes retos que deberán afrontar durante los próximos años los profesionales del sector.