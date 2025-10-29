Junta anima a la oposición a "arrimar el hombro" y presentar enmiendas que puedan "mejorar" el Presupuesto de 2026

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, entrega el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucí - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha animado este miércoles a los grupos políticos de la oposición en el Parlamento, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, a "arrimar el hombro" y presentar enmiendas parciales que ayuden a "mejorar" el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026.

Así se ha pronunciado España, en declaraciones a los medios de comunicación, tras hacer entrega formal del proyecto de Ley del Presupuesto para 2026 al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en la sede de la institución, después de que ayer fueran aprobados por el Consejo de Gobierno.

En "tiempo y forma" llegan al Parlamento, según España, unos Presupuestos para 2026 que van a seguir "transformando" Andalucía y que no son sólo "un conjunto de cifras", sino que también representan "un proyecto político": "Es la Andalucía que nosotros queremos para el año 2026, que apuesta firmemente por la sanidad, con la mayor dotación presupuestaria de la historia, con más de 16.000 millones de euros; que también apuesta por la educación, con esas guarderías que empiezan a ser gratuitas, o por la dependencia, que la Junta paga a pulmón en un 70 por ciento".

Se ha referido también a las "importantes" cantidades destinadas al área de vivienda y a facilitar que los jóvenes tengan el acceso a una vivienda digna, con una inversión superior a los 600 millones.

"Con estos ingredientes, son los presupuestos de la gente y que, sin lugar a dudas, van a mejorar la vida de los andaluces, porque el interés general es ese", ha señalado.

Carolina España ha expresado además que le gustaría que fueran los presupuestos "del consenso" entre los partidos en el Parlamento, porque, a su juicio, "quién se puede negar a que haya una mayor dotación presupuestaria para la sanidad o a que invirtamos más en educación o a que haya más recursos para cuidar de nuestros mayores o para ayudar a nuestros jóvenes a alcanzar ese derecho a una vivienda digna".

No obstante, ha señalado que "todo es mejorable" y, por ello, ha invitado a todos los partidos políticos a que "arrimen el hombro, a que participen y a que presenten enmiendas que mejoren este presupuesto, porque no se trata de que ganen unos u otros, sino que se trata de que ganen los andaluces".

"Le tiendo la mano a todos los partidos de la oposición para que con su ayuda consigamos el mejor presupuesto para esta tierra", ha señalado España, quien ha indicado que el Gobierno autonómico ha elaborado un "buen presupuesto" andaluz para 2026, que va a marcar el futuro de los andaluces, pero "estamos encantados de que pueda ser mejorado con enmiendas que presenten los distintos grupos parlamentarios".

España ha hecho este llamamiento a los partidos de la oposición, después de que PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía hayan decidido no acudir a este acto formal de presentación del proyecto de Ley de Presupuestos del Ejecutivo al Legislativo, en protesta por lo que consideran que constituye un "ejercicio de propaganda" del Gobierno del PP-A para tratar de "tapar" lo sucedido con el cribado de cáncer de mama.

Al acto de presentación del proyecto de Ley de Presupuestos sí han asistido los portavoces de los grupos del PP-A y Vox en Andalucía, Toni Martín y Manuel Gavira, respectivamente.