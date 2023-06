La Junta anima a una "reflexión serena sobre por qué los parados en España rechazan tantos" empleos "propuestos"

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha defendido este lunes la conveniencia, a su juicio, de "tener una reflexión serena, sosegada, acerca de por qué las personas paradas en España rechazan tantos puestos de trabajo propuestos".

Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo andaluz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado en lunes, un día antes de lo habitual, y a preguntas de los periodistas sobre unas declaraciones de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en una entrevista publicada en el diario digital 'El Confidencial'.

En concreto, el portavoz de la Junta se ha posicionado en relación a una opinión de la consejera, plasmada en el titular de esa entrevista, según la cual "quizás ha llegado el momento de actuar contra los parados que rechacen trabajos".

Al respecto, Ramón Fernández-Pacheco ha comenzado subrayando que "las posibles sanciones o no a los parados que no acepten un puesto de trabajo que se les propone es una competencia estatal, no una competencia de la Junta de Andalucía".

En todo caso, el portavoz ha agregado a renglón seguido que "la consejera expresó una opinión" en esa entrevista "que compartimos desde el Gobierno de Andalucía, y es que quizás deberíamos tener una reflexión serena, sosegada, acerca de por qué las personas paradas en España rechazan tantos puestos de trabajo propuestos".

No obstante, el consejero portavoz ha concluido incidiendo en que, "en cualquier caso, no es una medida que vaya a adoptar la Junta de Andalucía, sobre todo porque no es nuestra competencia", según ha remachado.