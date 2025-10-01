Junta atribuye el cierre del Centro de Visitantes Torre del Vinagre (Jaén) a una "decisión unilateral" de la empresa

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha atribuido el cierre desde el pasado mes de julio del Centro de Visitantes de la Torre del Vinagre, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), a una "decisión unilateral" de la empresa concesionaria del servicio, tras un periodo en el que la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía y Agua (Amaya), gestora del centro, "ya le había advertido de diferentes incidencias detectadas en la prestación del mismo".

Desde la Consejería se ha indicado a Europa Press que dado que no ha habido una entrega expresa del equipamiento por parte de la UTE tras su cierre, "Amaya no puede recuperar la posesión del bien hasta que no se produzca la resolución efectiva del contrato de concesión de servicio".

Añaden que desde el momento en que Amaya tuvo conocimiento de la situación de cierre, se ha actuado "con firmeza y responsabilidad" y ya se ha iniciado el procedimiento legal de resolución del contrato "por incumplimiento grave", conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Este proceso, que incluye trámites garantistas como audiencia al contratista, informe del gabinete jurídico de la Junta o dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, tiene como objetivo "recuperar la posesión del equipamiento y garantizar su reapertura en condiciones óptimas".

También se señala que hasta la fecha, "los intentos de Amaya por trasladar convenientemente a la concesionaria del servicio el informe detallado con los incumplimientos del pliego contractual y, por lo tanto, para resolver el mismo, han resultado infructuosos", por lo que se ha remitido anuncio al tablón edictal único del BOE, cuya fecha prevista de publicación es el 2 de octubre de 2025.

En cualquier caso y mientras se resuelve el contrato, desde la Consejería se hace hincapié en que Amaya "ha iniciado los trabajos previos para una nueva licitación que permita una gestión estable y sostenible" de este centro ubicado en Santiago-Pontones.

Además, se ha convocado a empresas turísticas del territorio y se están manteniendo reuniones con agentes locales para "asegurar que el futuro modelo de gestión del centro responda a las necesidades del Parque Natural y de sus potenciales visitantes".

Por último, la Consejería se reafirma en su "compromiso con la conservación, el desarrollo rural y la promoción turística de los espacios naturales de Andalucía" y subraya que en cuanto quede resuelto el contrato, "Amaya está preparada para reabrirlo de forma inmediata con medios propios, garantizando los servicios básicos de atención al público, en tanto se sustancia la nueva licitación que finalice con una nueva adjudicación".