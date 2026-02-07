La Junta avala retirar banderas de Palestina o Ucrania en fachadas de colegios que sólo pueden lucir enseñas "oficiales"

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en pleno parlamentario a 11 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha replicado a críticas del grupo parlamentario Por Andalucía por la retirada de unas banderas de Palestina y Ucrania de la fachada de un instituto de Enseñanza Secundaria de Cádiz que el Gobierno andaluz "aplica la normativa y la jurisprudencia vigentes, que establecen que únicamente pueden ondear en sus fachadas (de colegios e institutos) las banderas oficiales".

Así lo traslada la consejera en una respuesta, consultada por Europa Press y publicada este mes de febrero en el boletín oficial del Parlamento andaluz, que deviene de una pregunta "relativa a limitación de la defensa y apoyo a los pueblos que sufren guerras y genocidios en los centros educativos públicos" que registró en septiembre del pasado año la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto.

En concreto, la representante del grupo que aúna a diputados de IU y Podemos, entre otras formaciones de izquierda, relataba en su iniciativa que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional había "ordenado retirar las banderas de Palestina y Ucrania de la fachada al IES 'Columela' de Cádiz tras recibir una carta anónima con amenazas y referencias a Vox".

Al hilo de este asunto, la portavoz de Por Andalucía subrayaba que la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, "establece en su artículo 2.1.e, que el sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: [...] e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible".

Y, a partir de esa referencia normativa, y tras el caso del instituto de Cádiz, preguntaba a la titular andaluza de Desarrollo Educativo si "considera la Consejería que la defensa de la paz y la vida y el apoyo a los pueblos que sufren las guerras y los genocidios son ejemplos de adoctrinamiento ideológico y deben quedar fuera de los valores que se defiendan en los centros educativos públicos de Andalucía".

Además, Inma Nieto preguntaba a la consejera si "actuará la Junta de igual manera cuando se ondee otra bandera de cualquier conmemoración en los centros educativos andaluces, o las permitirá como hasta ahora".

En su respuesta, fechada el 22 de octubre de 2025, y publicada el pasado 4 de febrero en el boletín del Parlamento, María del Carmen Castillo replica que, "según se desprende de la información que remite el órgano directivo competente", la Consejería de Desarrollo Educativo "promueve la cultura de paz y los valores democráticos mediante programas, proyectos, conmemoraciones, reconocimientos y acciones diversas que se llevan a cabo en los centros educativos, en cumplimiento del mandato constitucional y legal".

"Los colegios e institutos son espacios públicos que funcionan desde la neutralidad institucional y el respeto a la pluralidad", agrega la consejera en su respuesta, que zanja con la afirmación de que su departamento "aplica la normativa y la jurisprudencia vigentes, que establecen que únicamente pueden ondear en sus fachadas las banderas oficiales".