La Junta avisa que Andalucía contabiliza ya 11.200 hectáreas afectadas más que hace un año por incendios forestales

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (i), interviene tras firmar un acuerdo con el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (d). A 29 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucí - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha realizado este miércoles un llamamiento a la "responsabilidad ciudadana" para evitar incendios forestales como los que ya han dejado más de 17.000 hectáreas afectadas en la comunidad autónoma en lo que va de 2026, que son "11.200 más" que hace un año en estas mismas fechas.

Así lo ha puesto de relieve Antonio Sanz en una atención a medios en el transcurso de una rueda de prensa sobre un acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico Andaluz en la que, a preguntas de los periodistas sobre los incendios forestales que se están registrando este verano, ha indicado que se contabilizan en lo que va de año un total de "509 intervenciones desde el 1 de enero" por este motivo en Andalucía, que son "80 más que el año pasado".

El número de hectáreas afectadas por incendios en Andalucía también ha aumentado este año hasta sumar un total de 17.092, que "son 11.200 hectáreas más" que hace un año en estas fechas, según ha puesto de relieve el consejero de Emergencias, que por ello ha considerado "evidente" que el actual es "quizá uno de los años más complejos" que se han vivido, y "aún estamos en julio", ha advertido.

En esa línea, el consejero ha remarcado que tanto agosto como septiembre son meses "muy álgidos" en cuanto a peligro de incendios forestales, por lo que hay que "seguir insistiendo en la prevención, en la precaución, en la responsabilidad" de los ciudadanos, ha continuado.

En ese punto, Antonio Sanz ha llamado la atención acerca de que "el 95% de los incendios tienen que ver con la mano del hombre", y en los últimos días se han registrado "incendios intencionados", algo "absolutamente lamentable", según ha opinado antes de agregar que por parte de la administración se refuerzan "las medidas de seguridad y la investigación de esos incendios", así como ha subrayado la "repercusión" en forma de "castigo" que debe tener "para un ciudadano que sea capaz de provocar intencionadamente un incendio".

"El peso de la ley tiene que recaer sobre" quien provoque incendios intencionadamente, ha remarcado en esa línea el vicepresidente primero de la Junta, que también ha indicado que "está habiendo investigaciones y detenciones" al hilo de casos así.

Antonio Sanz ha precisado que "los incendios intencionados son un tercio del 95% que son mano del hombre, pero la mayoría de los incendios son como consecuencia de la negligencia, de la irresponsabilidad, muchas veces de actividades humanas, incomprensibles en la fecha en la que nos encontramos".

Al respecto, ha señalado que "el uso de una radial", por la "chispa" que genere, "si no se toman medidas precautorias y si no se aborda en una zona donde se haya limpiado, se haya mojado, se tenga un extintor", puede provocar "un terrible incendio".

Por ello, Antonio Sanz ha concluido con una apelación "a la responsabilidad de los ciudadanos", así como con la advertencia de que "el peso de la ley va a recaer con todas sus consecuencias" sobre "los negligentes o irresponsables que provocan incendios".