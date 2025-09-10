Junta, tras citaciones judiciales por contratos del SAS: "Se va a poder aclarar que todo se hizo correctamente"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, comparece en la rueda de prensa. A 10 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucí - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha manifestado este miércoles, tras conocerse las citaciones judiciales sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que, "por fin, se va a poder aclarar ante el juez que todo se hizo correctamente".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España se ha pronunciado así después de que este miércoles se haya conocido que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

El juzgado también ha citado, el día 18 de noviembre, como testigos, a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez.

Carolina España ha señalado que la actual gerente y los exgerentes del SAS, en su momento, solicitaron poder comparecer ante el juez para contar su versión.

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz colabora y respeta a la justicia, y ha considerado una "decisión correcta" las citaciones judiciales para que, "por fin, se puedan aclarar todas las cuestiones y se concluya, como nosotros pensamos, que se hizo correctamente". Ha apuntando que estamos hablando de unos contratos de emergencia "que salvaban vidas en un periodo de Covid".