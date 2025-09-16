Junta cree "ya olvidada" la Andalucía de los ERE tras condena a exdirector de Trabajo: "Es la diferencia con antes"

La consejera de Economía, Carolina España, este martes atiende a los medios en Sevilla antes de presidir una jornada de la Agencia Andalucía TRADE. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado este martes tras la condena al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Ribera por el caso de una ayuda a una empresa dentro de las piezas separadas del caso ERE que "esa es la diferencia entre la Andalucía de antes y la Andalucía de ahora".

"En eso estamos, en gestionar los recursos para seguir avanzando", ha proclamado España, quien ha contrapuesto la actual Andalucía frente a "la que dejaron los socialistas", que ha circunscrito "vinculada a los ERE, a casos de corrupción", antes de concluir que "por suerte está ya olvidada", en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla en el marco de su participación en la 'Jornada Informativa sobre los Incentivos para el Comercio Exterior y la Internacionalización de Empresas' organizadas por la Agencia Andalucía Trade.

La también portavoz ha esgrimido entonces que "ya no abrimos los telediarios por motivos de corrupción en Andalucía" y que en estos momentos la actualidad informativa de la región es que "somos una de las comunidades más potentes, que más está creciendo, que más empleo está creando y más empresas fuertes tiene".

Ha reivindicado que el Gobierno andaluz "trabaja con el sector empresarial porque lo que nos interesa es mejorar la vida de los andaluces", una alianza que ha defendido con el propósito de que "sigamos creciendo por encima de la media", así como para que "sigamos liderando la bajada del paro, creando empleo".

La consejera y portavoz del Gobierno andaluz ha sostenido que "seguiremos trabajando en esa línea para que Andalucía nunca más vuelva a ser conocida por los ERE y otros casos de corrupción socialista".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años y un mes de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a 14 extrabajadores de la empresa Fertiberia, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La sentencia, fechada el 11 de septiembre y difundida este martes por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), condena además a Rivera a diez años y un mes de inhabilitación absoluta y a indemnizar a la Junta de Andalucía con 682.598,50 euros, cantidad que se corresponde con las tres órdenes de pago que emitió y que determinaron los correspondientes abonos de las ayudas.

También ha replicado este martes España a las críticas que hizo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo en Málaga en un acto del PSOE con la vicepresidenta y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Si Sánchez señaló en su descripción de Moreno que lo veía "desganado y sin proyecto", España ha respondido que "no lo veo desganado" para considerar entonces que se trata de afirmaciones que "se dicen cuando tienes poco que ofrecer a los andaluces".

La consejera y portavoz ha sostenido que es el tono lógico en la intervención en un mitin porque el presidente del Gobierno carece, para presentarse en la región, de "proyectos importantes, inversiones importantes", ya que ha lamentado que "las inversiones del Gobierno central brillan por la ausencia en nuestra tierra".

Ha evocado Carolina España la infrafinanciación per cápita de Andalucía con el modelo de financiación con "1.528 millones de euros menos cada año", para criticar entonces que "ni el señor Sánchez ni la señora ministra de Hacienda hayan movido un dedo en los siete años que llevan de Gobierno".

"Por lo tanto, cuando no tienes nada que contarle a los andaluces para mejorar su vida, se dedican a insultar", ha inferido la consejera y portavoz, quien ha asegurado que "nosotros vamos a seguir trabajando en lo nuestro: en mejorar la vida de los andaluces".