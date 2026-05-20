Junta critica que el Gobierno haya "perdido un tiempo de oro" en la distribución de fondos del Plan estatal de Vivienda

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha criticado este miércoles que el Gobierno central haya perdido "un tiempo de oro" en la distribución entre las comunidades autónomas de los fondos del Plan estatal de Vivienda.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Díaz acudirá este jueves en Madrid a la reunión de la Conferencia sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

Díaz ha manifestado que el orden del día "llega tarde" porque "estamos casi finalizando el mes de mayo, y lo que estamos aprobando son unos porcentajes que nos corresponden a cada comunidad autónoma del futuro Plan estatal de Vivienda que debería haber estado el 1 de enero de 2026".

"Hemos perdido un tiempo maravilloso, un tiempo necesario para poner en marcha políticas de vivienda", ha señalado la consejera en funciones, quien ha mostrado su preocupación por que el Gobierno central haya "aparcado este debate, no haya hecho los deberes adecuadamente y traiga mañana a esta conferencia sectorial ese reparto, que luego tiene que pasar por Consejo de Ministro y se tiene que volver a ratificar en otra conferencia sectorial".

Rocío Díaz ha insistido en que se ha perdido un "tiempo de oro en materia de vivienda", y ha querido dejar claro que la Junta intentará trabajar "de todas las maneras posibles para sacar adelante acuerdos y proyectos en materia de vivienda", porque, sobre todo, es fundamental sacar adelante más vivienda protegida.

Por otro lado, sobre los puntos del acuerdo entre el Govern y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat catalana de 2026 referidos a nuestras infraestructuras del transporte, la consejera andaluza ha señalado que "ya hemos conocido el anuncio de ese tren orbital" para Barcelona y otros en materia de transporte por importe de 16.000 millones de euros.

"No decimos que Cataluña no los necesite, pero es que Andalucía también los necesita", ha indicado la consejera, quien ha denunciado que esta comunidad lleva aguantando mucho tiempo "retrasos y cancelaciones" en los transportes ferroviarios, sin que el Gobierno central acometa "inversiones".

Ha indicado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno central, en Andalucía "no se ha hecho ni un kilómetro de cercanías" ni de media distancia y ha recordado que hay importantes proyectos pendientes como la conexión ferroviaria de la ciudad Sevilla con su aeropuerto, el AVE Sevilla-Huelva-Faro o el tren del litoral en Málaga, mientras que hay dos provincias que son las "gran olvidadas" como Jaén y Granada.

"Hay un agravio absoluto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y hay un afán de inversión absoluta en otras comunidades autónomas, concretamente en Cataluña para beneficiar los pactos que tiene", ha indicado Díaz.