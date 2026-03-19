La Junta defiende las ayudas por las borrascas que la oposición tacha de "miseria" y "acto de fe": "Juanma se moja"

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España, este jueves durante su comparecencia en comisión. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha comparecido este jueves en comisión para protagonizar la segunda vuelta del debate del Decreto-ley 1/2026 de medidas fiscales como ayudas ante los efectos de la sucesión de borrascas que vivió la región entre el 23 de enero y 16 de febrero de este año, norma que ya convalidó el Pleno del Parlamento hace una semana "sin ningún voto en contra", como ha apostillado España.

La consejera y también portavoz del Gobierno ha escuchado de los grupos de la oposición, Socialista y Vox en Andalucía, que el paquete de medidas de la Junta para contrarrestar los daños de esa sucesión de borrascas, llamado el Plan Andalucía Actúa, que éste "sobre el papel no existe" y se limita "a una nota de prensa que han sacado", de manera que frente al discurso de la Junta de que movilizará 1780 millones "no existen modificaciones presupuestarias, es un acto de fe y no hay ni un solo documento", en palabras de la socialista Alicia Murillo.

La parlamentaria del Grupo Vox en Andalucía Cristina Alejandra Jiménez ha sostenido que las medidas fiscales de la Junta suponen "una auténtica miseria" con el argumento de que "deja tirados a muchos andaluces" al esgrimir en este sentido que la propia previsión de beneficiarios de la Junta, de una 1.500 personas, "no llegarían ni a la mitad de los andaluces desalojados, que sufrieron los daños".

Como la socialista Murillo ha exhibido durante su intervención una sucesión de fotografías del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, metido en el agua con sus imprescindibles botas durante su presencia en los municipios afectados y ha remarcado que "ésta es la imagen que nos ha querido dar", la consejera de Economía y portavoz del Gobierno ha asegurado en su réplica que "a la señora Murillo le molesta que Juanma vaya a acompañar a los vecinos que lo han perdido todo".

España ha ahondado en ese argumento para sostener que la diferencia entre Moreno y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, es que esta última "a lo mejor puede ser porque viene los fines de semana de paseo" o en su defecto no puede visitar sitios porque "en reiteradas ocasiones la increpan".

Ha resumido este debate con la tesis de que "Juanma Moreno se moja por los andaluces", mientras que en el lado contrario "a lo mejor la señora Montero no se mojó porque le aguantaron el paraguas".

Carolina España ha argumentado, frente a los reproches de la oposición, que el Plan Andalucía Actúa "no es un plan de marketing", argumento que ha querido refutar señalando los porcentajes de ejecución de obras en marcha, como un 60% de las actuaciones para reparar colegios, o los 535 millones para reparar carreteras, antes de insistir en que estas cifras "no puede ser marketing".

Aquí se ha preguntado por los 7.000 millones de euros que ha anunciado el Gobierno en ayudas para municipios de Andalucía y Extremadura y ha sostenido que el Gobierno "se salta la Ley de Subvenciones", de manera que la Junta de Andalucía usara "una vía más lenta, pero lo hará bien".

Tras preguntarse de los 7.000 millones "cuántos vienen a Andalucía" y "cuántos se han dado ya", ha reclamado que este viernes el Consejo de Ministros en su reunión extraordinaria para adoptar medidas compensatorias frente a las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán "adopte medidas para compensar las pérdidas millonarias del AVE a Málaga" tras lamentar "el daño reputacional al sector".

La socialista Alicia Murillo ha afirmado que la hoja de ruta de la Junta ante las crisis es "desplazar la responsabilidad de la Junta de Andalucía a otra Administración, lo mismo que hacen ahora con las consecuencias de la guerra" y, frente a los 7.000 millones que ha anunciado el Gobierno para Andalucía y Extremadura dentro del Real Decreto-ley 5/2026.

Ha asegurado que "les pilló de imprevisto y empezaron la campaña en redes sociales", por lo que ha sostenido que las medidas de la Junta suponen "una cortina de humo" que olvida aspectos como cubrir "los enseres básicos que las familias han tenido que comprar", además de que las medidas fiscales no serán aplicables hasta 2027.

La parlamentaria de Vox Cristina Alejandra Jiménez ha evocado también que estas medidas fiscales no se notarán en este 2026 "si no en 2027" para asegurar que "los gastos reparación no pueden esperar a 2027" y por ello "la ayuda debe ser inmediata" por cuanto ha planteado que "ya es tarde".

"Son malos tiempos para la lírica", ha afirmado Jiménez, quien ha apelado a que "no se puede dejar abandonados a los andaluces".

ALIVIAR CARGA FISCAL, RECUPERAR POTENCIAL AGRARIO E INFRAESTRUCTURAS

La consejera de Economía ha defendido frente a las críticas de la oposición que el propósito de la Junta de Andalucía con su decreto-ley 1/2026 ha sido "aliviar la carga fiscal, recuperar el potencial productivo agrario y reparar infraestructuras".

Ha señalado entonces medidas fiscales como en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a un tipo del 0% para la compra de viviendas perdidas con las inundaciones, o la deducción en el IRPF del 100% de los gastos de reparación o la deducción del 6% de las cantidades para la compra de un nuevo inmueble.

En el caso del Plan Andalucía Actúa ha blandido que dentro de los 1.780 millones de dotación total, 1.000 millones serán para el sector primario, de los cuales 700 serán ayudas directas al campo andaluz.

Ha apuntado también iniciativas como 840 millones para la reparación de carreteras, 257 millones para infraestructuras hidráulicas o los 50 millones para autónomos y pequeñas empresas, además de los 137 millones para reparación de los daños en los cauces o 120 millones para caminos rurales.