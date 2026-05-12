La Junta defiende que "siempre han tenido la misma opinión" sobre Adamuz: "Otros son los que han cambiado"

La consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha defendido la posición del Gobierno andaluz frente al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

"Siempre hemos tenido la misma opinión, al lado de las víctimas hasta el final para conocer la verdad y para que no vuelva a ocurrir. Otros son los que han cambiado de opinión, nosotros no nos hemos movido ni un solo ápice", ha afirmado España en respuesta a la pregunta de los periodistas sobre las declaraciones de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA) en las que pedía "no politizar el sufrimiento de las víctimas" durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.

La portavoz también ha sido cuestionada acerca de las palabras del alcalde de la localidad cordobesa, Rafael Moreno Reyes, en las que ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por la "utilización política" que a su juicio realizó durante el debate electoral de este lunes en RTVA.

"Nuestra respuesta es muy clara, aquí está el decreto de ayuda a las víctimas", ha remarcado España en referencia a la línea de ayudas aprobada en el Consejo de Gobierno de este martes mediante la cual se destina 14.424 euros a cada familia de los 46 fallecidos y ayudas entre 16.828 euros y 481 euros a los heridos según la gravedad.

Acto seguido, la portavoz de la Junta ha leído la inscripción de la placa que el Ayuntamiento de Adamuz hizo en reconocimiento de "la labor solidaria, generosa, ejemplar, demostrada en el auxilio y atención a las personas afectadas por el accidente ferroviario".

"Testimoniando unos valores humanos y cívicos dignos del mayor reconocimiento y gratitud pública. Esa es la placa a todos los que colaboraron", ha indicado.