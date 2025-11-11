La Junta, tras la denuncia de acoso a un menor en La Guijarrosa (Córdoba), llama a "intervenir" para evitar estos casos

Archivo - El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras la denuncia presentada en la Guardia Civil por la familia de un menor de 13 años presuntamente agredido por un compañero de su colegio en La Guijarrosa (Córdoba), donde supuestamente también sufre acoso, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, ha hecho este martes un llamamiento general a la sociedad a "intervenir", para "evitar estas situaciones".

En concreto y en rueda de prensa, Copé ha explicado que "el colegio está al tanto de la situación, el protocolo está abierto, tanto de acoso, como de ciberacoso, y el colegio está haciendo un trabajo conjunto con el Servicio de Inspección, que también está ya actuando en la cuestión".

"Es decir --ha subrayado--, desde la Delegación Territorial, desde la Consejería, estamos interviniendo, pero sí me gustaría insistir en que esto no es una cuestión estrictamente educativa, que esto es una cuestión social y todos, como sociedad, en su conjunto, tenemos que intervenir para evitar este tipo de situaciones".

La presunta agresión se produjo, según ha adelantado 'Cordópolis', tras una discusión relacionada con un cuento de Halloween durante la que el menor denunciado supuestamente insultó y agredió al otro menor, que tuvo que ser atendido de las lesiones que sufrió en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Lo ocurrido fue denunciado por la familia del agredido ante la Guardia Civil, que ha abierto diligencias sobre los hechos, ocurridos sobre las 22,00 horas del pasado 31 de octubre.

La familia, según ha indicado el citado diario digital, recoge en su denuncia que el niño ha tenido "más problemas" con el menor denunciado desde hace "diez años, como agresiones, insultos y acoso", produciéndose, tanto en el centro educativo, como fuera del horario lectivo.

Por otro lado, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro ha publicado un comunicado en el que ha manifestado su "firme rechazo a cualquier forma de acoso o violencia escolar, ya sea física, verbal, psicológica o social".

"Defendemos una escuela donde prevalezcan el respeto, la empatía y la convivencia en paz, valores fundamentales para el bienestar y el desarrollo de todo el alumnado", han trasladado, para agregar que creen "firmemente que la prevención y la actuación ante el acoso deben ser una prioridad". Por ello, han exigido que "los protocolos establecidos por la Administración educativa se apliquen de manera rigurosa y transparente, garantizando así la protección y el acompañamiento de todos los menores implicados".

Además, la asociación ha expresado que, dentro de su ámbito, seguirá "trabajando de forma constructiva y colaborativa con el centro educativo y las instituciones competentes para fomentar un clima escolar seguro, inclusivo y libre de miedo. Nuestro compromiso es con la convivencia, la educación y el bienestar de todos los niños y niñas de La Guijarrosa", han subrayado, al tiempo que han avanzado que, "en los próximos días" organizarán unas jornadas para las familias en las que se abordará el acoso escolar de la mano de la asociación Mía Córdoba.