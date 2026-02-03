Junta denuncia los "falsos bulos" de la izquierda sobre los contratos del SAS: "Ni la Fiscalía va a recurrir el archivo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este martes en Écija (Sevilla) - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

ÉCIJA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha insistido este martes en denunciar los "falsos bulos" del PSOE-A y otros partidos de izquierda sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia del Covid.

En declaraciones a los medios de comunicación en Écija (Sevilla, la consejera ha señalado que la justicia --que ha archivado la causa en un juzgado de Sevilla-- "ha demostrado claramente que eran unos contratos correctos" y que las acusaciones del PSOE y Podemos, que plantearon las denuncias, "eran absolutamente mentira".

"Tal es así, que ni la propia fiscalía va a recurrir el archivo de la causa", ha indicado la consejera.