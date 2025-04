La Junta desecha "la autocondonación de deuda" que Montero "generó en un 86%" y subió 14.000 millones entre 2013 y 2018

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se ha reafirmado este jueves en desechar la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno con cargo a mecanismos de financiación estatales, que es de 18.791 millones de euros y supone casi la mitad de la deuda total, por considerarla "un ajuste de balance sin que mejore la calidad de vida de los andaluces".

Ha sostenido que se trata de "una autocondonación de deuda" por cuanto ha esgrimido que "el 86% de la deuda de Andalucía la generó la señora Montero cuando era consejera de Hacienda" y ha recriminado al PSOE una herencia como haberla hecho crecer en 14.000 millones, al pasar de 21.064 millones a 35.439 millones en cinco años, entre 2013 y 2018. La hoy vicepresidenta primera y ministra de Hacienda fue consejera de Hacienda entre septiembre de 2013 a junio de 2018.

España ha blandido estos argumentos durante una comparecencia parlamentaria en comisión para explicar el desenlace de la reunión técnica que al respecto mantuvieron la Administración del Estado y la Junta de Andalucía el 26 de marzo.

Sobre este encuentro ha considerado que "no era necesaria esa reunión, no nos aportó nada", ya que aunque ha expresado "el máximo respeto" por los técnicos del Ministerio de Hacienda, ha precisado que "los técnicos no trajeron ninguna propuesta", mientras que ha afirmado que nos encontramos ante "una propuesta de condonación realizada a instancia de los independentistas catalanes", así como que "no es la solución al problema estructural de la infrafinanciaión", que ha recordado comparten Andalucía con la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha sostenido que "el grave problema de insuficiencia no se soluciona con medidas insuficientes" frente a "abordar los problemas de raíz", al tiempo que ha defendido "una estrategia de éxito de retorno a los mercados", que se ha traducido en "una mejora crediticia reconocida por diferentes agencias", y ha hecho balance de los 6.150 millones en emisiones de deuda desde 2018, incluidas ahí las siete emisiones de bonos sostenibles, que han sumado 4.850 millones y la última de las cuales, de 1.000 millones de euros, han recibido una demanda de 4.100 millones por parte de 120 inversores.

Este escenario lo ha contrapuesto a una gestión socialista que ha caracterizado como "un modelo que estaba basado prácticamente en préstamos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)", por lo que ha esgrimido aquí que dejaba "sin margen de maniobra" al Gobierno andaluz.

Ha sostenido España que "hemos reducido el porcentaje de deuda sobre el PIB", de manera que ha pasado de ser un 22% del PIB a un 19,1%, antes de criticar que "el Partido Socialista venga a dar lecciones, cuando gran parte de la deuda que tiene Andalucía la generó el Partido Socialista y la que era consejera de Hacienda, la señora Montero", y ha apuntado aquí que "se pasó de 21.064 millones en el año 13 a 35.439 en 2018, es decir, más de 14.000 millones de euros de incremento en tan solo cinco años", para inferir entonces que "este es el legado, uno de los legados que ustedes han dejado a Andalucía".

"No es la deuda es la reforma del sistema, que condena a Andalucía a recibir menos recursos, 1.522 millones menos al año que la media de las comunidades autónomas", ha afirmado la consejera y portavoz, que ha invocado aquí los argumentos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y hasta que llegue "una financiación justa para una Andalucía fuerte", ha demandado el Fondo Transitorio de Nivelación, que ha situado como "medidas de alivio temporal sin sustituir la reforma del sistema, pero que ayuda a paliar".

Ha recriminado también al Ministerio de Hacienda que tenga retenido 900 millones de euros de las actualizaciones de las entregas a cuenta, "retenidos tres meses" y de los que ha explicado que "si nos podemos gastar en sanidad, educación", ha inferido de ello que "no se los quiere dar a Andalucia porque nos quieren asfixiar", antes de augurar que "no lo van a conseguir porque Andalucía es mucha Andalucía".

Ha sostenido que se trata de "echar por tierra a la economía andaluza", ha reivindicado que "Andalucía está creciendo por encima de la media", ha presumido de que "hemos recaudado 14.000 millones a pesar de ser la segunda comunidad con los impuestos más bajos", y que la región tiene hoy "800.000 contribuyentes más", hecho que ha atribuido a una gestión tributaria donde "la gente no se va como antes".

Se ha preguntado "dónde está la reforma del sistema de financiación" y ha instado al Gobierno a que "hagan la propuesta y si quieren luego condonen", convencida de que "Andalucía ya tiene autonomía financiera, sale a los mercados".

PSOE-A: LA JUNTA PREFIERE "SEGUIR EN EL ENFRENTAMIENTO" CON EL GOBIERNO

En el turno de los grupos, la portavoz de Economía del Grupo Socialista, Alicia Murillo, ha afeado a la consejera que la reunión técnica entre los representantes de su departamento y los del Ministerio de Hacienda de la semana pasada durase "sólo cinco minutos", y ha acusado a la Junta de "no querer dialogar", ya que prefieren "seguir en el enfrentamiento" con el Gobierno central, cuando "estamos en democracia, y en democracia se trata de escucharnos, de dialogar, no de dar portazos, ni de chantajear, ni de bloquear", ha aseverado la representante socialista.

En esa línea, ha denunciado una "estrategia partidista" por parte del Gobierno de Juanma Moreno, que "ha decidido seguir con el discurso del agravio en lugar de gobernar con responsabilidad", ha lamentado, y ha tachado a la consejera de ser "la reina de la confrontación", así como ha considerado una "traición a esta tierra" la "negativa" del Ejecutivo del PP-A "a aceptar la quita de deuda", un "acto de irresponsabilidad inexplicable que sólo se entiende porque ustedes prefieren a Feijóo que a Andalucía, al PP antes que Andalucía", ha espetado Alicia Murillo a Carolina España para concluir.

Frente a estas críticas socialistas, el diputado del PP-A Manuel Bonilla ha replicado que lo de la quita de deuda "es una milonga", y lo que hay "detrás" de esa propuesta es "la supervivencia política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de su entorno familiar, del PSOE nacional y, por ende, también es la única tabla de salvamento que le queda al PSOE andaluz ante su naufragio político".

De igual modo, ha subrayado que "el origen de esta historia" está en "los pactos de investidura de Sánchez con el independentismo catalán y con EH Bildu", así como en "el acuerdo de investidura" del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, y ha incidido en aseverar que "detrás de todo esto se esconde garantizar el sillón de la Moncloa con el 'trágala' de la condonación de la deuda", que en realidad es "una mutualización" de la deuda y una "condenación", porque con ella "nos condenan a todos los españoles a pagar esa deuda", según ha sostenido antes de apostillar que también es "una liberación de deuda para Cataluña", que, "como quiere tener un sistema soberano fiscalmente, quiere iniciarlo libre de cargas".

Finalmente, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha definido como "caramelo envenenado" y "maquillaje contable" la propuesta de quita de deuda, y ha preguntado a la consejera por qué representantes de su departamento participaron en la reunión a la que les convocó el Ministerio de Hacienda la semana pasada, cuando sabían, según ha advertido, de que iban a "intentar engañarlos por enésima vez".

En esa línea, ha sostenido que a los representantes del Gobierno andaluz del PP-A volvieron a "tomarles el pelo" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y los 'populares', "de nuevo", volvieron "a caer en la trampa" con esta cuestión de la deuda pública para cuya reducción "no hay un plan en el bipartidismo" de PP y PSOE, según ha denunciado.