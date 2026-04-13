La Junta Electoral desestima varias denuncias contra 'tuits' de Moreno valorando la Semana Santa o la tauromaquia

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), ante el paso de la Virgen de La Piedad, durante la visita institucional al municipio de Cabra. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha acordado desestimar varias denuncias presentadas por la coalición Por Andalucía contra el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A en las próximas elecciones del 17 de mayo, Juanma Moreno, al hilo de 'tuits' publicados en su cuenta en la red social 'X' en los que venía a valorar fiestas como la tauromaquia o la Semana Santa.

Así se desprende de varios acuerdos adoptados este lunes, 13 de abril, por la JEA y consultados por Europa Press contra los que cabe recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) cuya interposición debería materializarse como muy tarde al "día siguiente a aquel en el que se notifique el acuerdo" que se impugna.

Una de las denuncias de Por Andalucía --coalición integrada por Izquierda Unida Andalucía, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde-- que ha desestimado la JEA tenía que ver con "varias declaraciones públicas sobre las celebraciones de la Semana Santa en la comunidad autónoma en la red social X" que habían sido "objeto de 'retweets' en cuentas oficiales de la Junta de Andalucía".

Otra denuncia desestimada tenía que ver "con la publicación de un tuit en la red social X sobre la corrida de toros del Domingo de Resurrección en Sevilla", y se dirigía también "contra Canal Sur", cadena autonómica de televisión que retransmitió dicho festejo.

Asimismo, desde Por Andalucía habían denunciado "la publicación en el perfil en 'X'" de Juanma Moreno de un apunte consistente "en una bandera de Andalucía ondeando y, en la esquina inferior, en tamaño pequeño, su fotografía sobre un fondo con el escudo de Andalucía durante su intervención en un acto público, figurando debajo un atril con la palabra 'Andalucía'".

De igual modo, la coalición liderada por Antonio Maíllo como candidato a la Junta se había dirigido a la Junta Electoral de Andalucía en protesta por "determinadas afirmaciones" realizadas por Juanma Moreno "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía" en el transcurso de "la gala de los Premios Meridiana 2026, retransmitida por los perfiles institucionales de la Junta de Andalucía en diferentes redes sociales, como son X y Youtube".

En todos los casos, la Junta Electoral de Andalucía ha acordado desestimar estas denuncias apoyándose para ello en artículos de la Loreg y en acuerdos anteriores sobre cuestiones similares.

DECLARACIONES SOBRE SEMANA SANTA

Así, en relación a la denuncia contra declaraciones de Moreno en relación a la Semana Santa, la JEA explica, por un lado, que las actuaciones objeto de la denuncia se llevaban a cabo "con ocasión de actividades tales como desfiles procesionales y exhibición de pasos y otras ceremonias en iglesias, ninguna de las cuales ha sido financiada u organizada por poderes públicos", una circunstancia que "parece suficiente para descartar que la persona denunciada haya traspasado la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Loreg".

Dicho artículo dispone que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Por otro lado, la JEA considera que "no se ha acreditado de forma indubitada que el perfil utilizado por el denunciado en la red social X tenga carácter institucional", y, "conforme a la doctrina de la Junta Electoral Central expuesta, este dato apunta nuevamente a la desestimación de la denuncia".

Además, desde la Junta Electoral apuntan que "la lectura y audición de las declaraciones" de Moreno objeto de denuncia "muestra que consistieron en meras manifestaciones genéricas que, en unos casos, tienen un carácter promocional de la Semana Santa en distintos lugares de la Comunidad Autónoma, y, en otros, ensalzan momentos, valores, emociones y vivencias vinculados a la celebración de la Semana Santa".

"El propio contenido de dichas manifestaciones, definido tal como se acaba de describir, y el hecho de que en ellas no se contenga una petición expresa del voto ni se haga publicidad de logros del Gobierno ni se incluyan mensajes de carácter electoralista lleva a la desestimación de la correspondiente denuncia, en lo relativo a las declaraciones de don Juan Manuel Moreno Bonilla", expone la JEA en uno de estos acuerdos citados.

La Junta Electoral de Andalucía cita además la Instrucción 3/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación de la prohibición de realización de campaña electoral incluida en el artículo 53 de la Loreg, que "permite (...) la participación en redes sociales tales como Twitter (la actual X), siempre que no incluya petición expresa del voto ni suponga ningún tipo de contratación comercial para su realización", elementos que --entiende la JEA-- "no se dan en las declaraciones" de Moreno "objeto" de uno de estos procedimientos.

DECLARACIONES EN LA CORRIDA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN EN SEVILLA

En relación a la denuncia sobre unas declaraciones de Moreno a favor de la tauromaquia realizadas durante la corrida del pasado Domingo de Resurrección en la plaza de la Real Maestranza de Sevilla, la JEA señala en su acuerdo en el que la desestima que "solamente podría plantear dudas" la frase "vamos a seguir apoyando al mundo del toro", si bien la Junta Electoral de Andalucía "entiende que dicha frase es una mera declaración de intenciones genérica en la que no se percibe ni solicitud del voto ni publicidad de logros ni enunciado de promesas concretas de carácter electoral y que, incluso, podría entenderse realizada a título de mera expresión de un gusto personal por las corridas de toros y el ambiente que las rodea".

Para la JEA, "no se percibe tampoco en ninguno de los otros mensajes divulgados" por el presidente "en su cuenta de X y destacados por el denunciante ni en el vídeo 'connotaciones electoralistas en el sentido de movilizar a los votantes en uno u otro sentido', que son aquellas que deben evitarse", puntualiza.

DISCURSO EN LOS PREMIOS MERIDIANA

Por otro lado, la JEA descarta estimar una denuncia de Por Andalucía a partir de mensajes del discurso de Moreno en la gala de entrega de los premios Meridiana en los que ponderaba "el trabajo de la consejera de Inclusión Social, Familias e Igualdad", Loles López, y "de su equipo en beneficio de la igualdad", al entender que "no supone infracción del principio de neutralidad ínsito en la prohibición de alusiones a las realizaciones o logros obtenidos recogida en el artículo 50.2 de la Loreg" por "el contexto" en el que se expresan.

La JEA tampoco advierte "infracción de la normativa en materia electoral" en otra de las frases de Moreno en dicho acto al entender que se puede considerar "como una expresión genérica del deseo de una sociedad en igualdad de hombres y mujeres en sintonía con el principio de igualdad reconocido en el artículo 24 de la Constitución como derecho fundamental".

"En definitiva, no se puede considerar como partidistas o electoralistas declaraciones que se refieren genéricamente a principios o derechos que, por venir recogidos en la Constitución, se presume que forman parte del acervo de valores comúnmente compartido por la sociedad", resume la JEA antes de apostillar, además, que las frases destacadas "se inscriben en el marco de la entrega de unos premios anuales cuya finalidad es reconocer públicamente la trayectoria de personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido a reforzar la presencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad".

