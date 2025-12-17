Junta espera incorporación de enmiendas de la oposición al Presupuesto de 2026, el "mayor de la historia de Andalucía"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en el Parlamento andaluz (Fotografía de Archivo) - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha confiado en la incorporación de enmiendas de los partidos de la oposición al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2026, durante el debate final que se celebra este miércoles y jueves ante el Pleno del Parlamento.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, España ha manifestado que la comunidad contará en 2026 con el "mayor presupuesto" de su historia y ha confiado en que, durante la dos jornadas del debate final en el Parlamento, se puedan incorporar enmiendas de los grupos de la oposición que puedan "mejorarlo".

"Que todos los grupos parlamentarios se sientan cómodos y que el grupo parlamentario popular pueda aceptar enmiendas de todos los grupos porque, en definitiva, si todos arrimamos el hombro y todos mejoramos este presupuesto, será mejor también para todos los andaluces", ha agregado.

La consejera ha expresado su deseo de que el Presupuesto de 2026, que se aprobará mañana definitivamente en virtud de la mayoría absoluta del PP-A, sirva "para cambiar y mejorar la vida de las personas.

Las cuentas de la comunidad, según ha añadido, definen la "hoja de ruta que tiene el Gobierno andaluz", consistente en "mejorar los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, que contará con muchos más profesionales", y la educación, con guarderías gratuitas, o la dependencia, "con mayores recursos".

Ha añadido que los presupuestos de 2026 también "protegen al campo, que tiene una mayor cantidad de inversiones hidráulicas tan necesarias para nuestra tierra", mientras que contemplan una dotación importante para vivienda, que se convierte en un "objetivo prioritario", de manera que casi se triplican las partidas respecto a las cuentas de 2018.

Asimismo, la consejera se ha referido a la aprobación este miércoles ante el Pleno de la nueva Ley de Patrimonio de Andalucía, "que ordena y protege el patrimonio de todos los andaluces" y sustituye a una norma "muy antigua y obsoleta, de hace más de 40 años" que era necesario renovar.

Ha indicado que con la anterior ley y durante los gobiernos del PSOE-A, había "cierta dejadez en el patrimonio y lo que queremos ahora es ponerlo en valor, ahorrar también coste a los andaluces y que los solares o inmuebles que estaban antes abandonados", en definitiva, contribuyan al empleo, al desarrollo y a la dinamización de la economía.