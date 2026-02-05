La Junta garantiza ayudas para el campo andaluz por los daños: "Activaremos los mecanismos necesarios"

Explotaciones agrícolas inundadas tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha garantizado este jueves que la Junta de Andalucía dará ayudas a los agricultores y ganaderos andaluces con pérdidas causadas por la borrasca Leonardo.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, el responsable andaluz de Agricultura ha asegurado que "activaremos los mecanismos que sean necesarios para que uno de los pilares económicos de Andalucía, el medio de vida de tantísimas familias, no se vea afectado más de la cuenta".

"Los ganaderos y los agricultores de Andalucía tienen que tener la completa seguridad de que la Junta no los va a dejar tirados, como no los ha dejado nunca", ha remarcado Fernández-Pacheco, que ha adelantado que ya ha "intercambiado" mensajes con el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre la cuestión.

Aún es pronto para hacer un balance de daños, ha reconocido, y ha defendido que "es el momento ahora de estar al lado" del campo andaluz y "de dar la talla". "Las imágenes son desoladoras. Llueve sobre inundado", ha apuntado el consejero, que además de hacer balance de los daños en explotaciones apunta a que, una vez paren las precipitaciones, habrá que evaluar los daños en los caminos rurales y de los cauces de ríos y arroyos.

En cuanto a la situación de la presa cercana al municipio gaditano de Grazalema, el consejero ha confirmado que la Mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz está ejecutando medidas de prevención, como el achique de agua y el desvío del cauce del río, así como está "avisada" la Unidad de Emergencias Militar (UME).

"Haría un llamamiento a la calma porque la situación está controlada, monitorizada, y en el caso de que sea necesario, se tomarán decisiones más drásticas que se comunicarán con el tiempo suficiente", ha concluido Ramón FCernández-Pacheco.