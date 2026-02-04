El temporal aplaza la llegada de más temporeras de Marruecos a la campaña agrícola de Huelva

Archivo - Miembro del Prelsi en una visita a temporeras de la campaña agrícola de Huelva. - INTERFRESA - Archivo

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La llegada de temporeras de Marruecos para la campaña de la fresa y los frutos rojos de Huelva se ha aplazado de momento debido a que los viajes están paralizados por el cierre del puerto de Tarifa por la cadena de temporales que azotan estos días el país y que afecta, sobre todo, al sur de España.

Así lo han confirmado desde Asaja-Huelva a Europa Press, señalando que, asimismo, "también hay dificultades para que las trabajadoras lleguen al puerto de Tánger" porque "muchas carreteras" en Marruecos están afectadas también por los temporales.

Por ello, en Asaja tienen los viajes suspendidos inicialmente hasta el viernes, toda vez que la organización agraria indica que "tampoco hay garantías de que ese día se vaya a poder viajar", al tiempo que señala que esto no supone la paralización de la recogida de fruta "ya que Hay que tener en cuenta siempre que la contratación en origen es el 15% del total de la mano de obra".

De este modo, desde Asaja han indicado que la producción "no se paraliza", pero que "muchos empresarios y empresarias" preguntan por la llegada de estas trabajadoras "por la experiencia que tienen y la confianza que las empresas tienen en ellas".

Desde el 2 de enero comenzaron a llegar a Huelva las primeras trabajadoras procedentes de Marruecos, en el marco del Orden Gecco, aunque se prevé un contingente que supera las 21.400 trabajadoras procedentes no solo del país africano, sino de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Senegal, Mauritania y Paraguay.