La Junta y el Gobierno piden "no tirar la toalla" y "ser contundentes" tras un nuevo crímen machista en Moguer (Huelva)

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia de la mujer de 47 años asesinada este domingo en Moguer (Huelva), un caso que ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De esta manera, el presidente autonómico ha afirmado a través de sus canales oficiales que "la sociedad no puede tirar la toalla con la violencia machista" y ha animado a "seguir apostando todos juntos por la prevención, la sensibilización y el apoyo a las víctimas". Al hilo, Moreno ha pedido "unidad para doblegar esta lacra".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el último asesinato machista y, tras trasladar su pésame a familiares y amigos, ha reclamado "el papel activo del entorno para denunciar los hechos porque las víctimas no siempre pueden hacerlo debido a su situación, por lo que quienes la rodean pueden poner la voz de alarma para comunicar su situación y protegerlas".

"Todos debemos situarnos al lado de las víctimas y, ante cualquier atisbo, no permitir que vaya más allá y denunciar porque lo que se pone en peligro son vidas", ha insistido Fernández, que ha asegurado que para ello "hay que ser claros en los mensajes y contundentes en la condena de cualquier hecho machista, injustificable siempre, sin argumentos a medias, sin blanqueos, sin permisividad, sin razones que desmonten una lucha de años en los que estamos defendiendo el derecho a la vida y a la igualdad de las mujeres".

Para ello, ha incidido en que en caso de emergencia, pueden llamar a los teléfonos de la Policía Nacional (091), Guardia Civil (062) o utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

También, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el crimen, al tiempo que ha mostrado su "rabia, consternación y dolor" ante este nuevo caso de violencia machista. Así, ha transmitido, en su nombre y en el de todo el Gobierno andaluz, su "más firme condena" y ha trasladado sus condolencias a la familia y personas allegadas.

La consejera ha incidido en que los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas y sus familias las 24 horas del día y los 365 días.

La responsable andaluza ha adelantado además que se ha activado el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a la familia "a afrontar esta terrible situación". Este recurso gratuito se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención "temprana e integral", con la finalidad de "prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura". Esta intervención se realiza en el ámbito familiar, laboral y educativo.

De esta manera, a través de una nota de prensa, ha señalado que "no podemos tolerar un crimen machista más", y ha advertido que "no podemos normalizar que se asesine a mujeres por el hecho de ser mujeres", al tiempo que ha incidido en que "estamos ante un problema de toda la sociedad que afecta a las mujeres y, por tanto, es obligación de todos implicarnos en su erradicación".

López ha vuelto a reclamar a los entornos de las víctimas "que estén atentos a cualquier indicio o amenaza que pueda indicar que nuestra madre, hermana, hija o amiga pueda estar en peligro, especialmente en aquellas mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad".

Además, ha hecho un llamamiento a "la unidad de todas las administraciones para poner fin a esta barbarie que le ha arrebatado la vida a más de 1.300 mujeres desde el año 2003".

En la actualidad, Andalucía acumula 278 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.329 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 486 menores de edad huérfanos desde 2013, 98 en Andalucía.

Se trata así de la mujer asesinada por violencia de género número once en lo que llevamos de 2025.

De esta manera, el Ministerio ha elevado a 34 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.329 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con once casos. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja y País Vasco, con uno cada una.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 47 años, asesinada presuntamente por su expareja este domingo 2 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 56 años.

Asimismo, la víctima confirmada este lunes es la primera asesinada por violencia de género en noviembre.

El cuerpo sin vida de la mujer con "signos evidentes de violencia" fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer era una trabajadora de una finca.