La Junta lamenta que "4.000 menús" para menores en riesgo de exclusión "no son recogidos"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha dado a conocer este domingo que "más de 4.000 menús" sociales para escolares en riesgo de exclusión "no son recogidos" y se ha mostrado "indignado" por "tanto esfuerzo para que luego no vayan a recogerlos".

Así lo ha indicado en un encuentro virtual con el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en el que ha detallado que el Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil que incluye tres comidas al día cubría a unos 18.000 niños en riesgo de exclusión social y que durante el estado de alarma "se ha dado cobijo a todos los niños que llegan a través de servicios sociales".

De este modo, Imbroda ha asegurado que "se ha ampliado hasta 31.000 niños, a los que se les da tres comidas". Además, ha añadido que "no se pueden solapar esfuerzos" por lo que ha valorado que a través de la consejería de Igualdad "se ofrece comida a la familia entera". "Se cubre a otros miles de niños de esta forma con sus familias enteras porque la necesidad no es del niño, es de la familia entera, es una necesidad integral", ha precisado el consejero.

Sin embargo, el consejero ha lamentado que de las 31.000 comidas que se ofrecen a los escolares, "un 16% de los menús no son recogidos" y, por tanto, "se llevan a los servicios sociales para que los repartan porque conocen perfectamente las realidades de los barrios". "Quiero llamar la atención sobre este dato, estamos tratando de localizar nombres y apellidos de esas familias", ha indicado el consejero, que ha resaltado que "me parece genial que si ya tienen posibilidades ya no les lleven la comida".

"Estos vacíos nos hacen llegar a una situación que consideramos injusta porque para aquellos que lo necesitan estamos ahí, pero aquellos que no lo necesitan que lo digan porque queremos llevar esos 4.000 menús a otras familias que sí los necesitan", ha remarcado. En este sentido, ha insistido en que estos datos "personalmente" le "indignan", ya que suponen "tanto esfuerzo para que luego no vayan a recogerlos".

Preguntado por el vicepresidente de la Junta sobre la vuelta a las aulas, Imbroda ha explicado que su obligación es "planificar determinados escenarios". "Va a ser muy complicado, dependemos de las autoridades sanitarias, pero vamos a planificar, porque ya lo llevamos haciendo desde hace tiempo, una hipotética vuelta gradual", ha asegurado el consejero.

Imbroda ha insistido en que "no sabemos si mañana o pasado el Ministerio de Sanidad dice que podemos podemos volver a clase con estas condiciones'", si eso ocurriera "nosotros estaremos preparados", pero matiza que "va a ser muy complicado" y "somos todos muy conscientes".

Por su parte, Marín ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no habla con los presidentes de las comunidades autónomas" sino que "impone criterios que anuncia el día antes". También ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no ha reunido al Consejo de Política Fiscal y Financiera" y ha remarcado que "algo tendremos que decir las comunidades autónomas sobre cuáles son nuestras posibilidades".