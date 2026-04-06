La Junta reclama al Gobierno "más atención y más inversión ferroviaria" para "no ser menos" que otras comunidades

La consejera Rocío Díaz en su comparecencia ante los medios - JESÚS LOBATO/EUROPA PRESS

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reclamado al Ministerio de Fomento "más atención y más inversión ferroviaria" en Andalucía para estar en igualdad de condiciones respecto a otras comunidades autónomas.

"Andalucía necesita más atención y más inversión en materia ferroviaria", ha dicho Díaz en declaraciones a los medios en Jaén refiriéndose a la situación de la provincia jiennense que como consecuencia del tren de borrascas mantiene todavía suspendida la conexión ferroviaria con Córdoba. Mientras estos daños no se solventen, Renfe ha habilitado autobuses para cubrir por carretera el trayecto Jaén-Córdoba.

Díaz ha apuntado que a estas obras que se están ejecutando por los daños del temporal de borrascas hay que añadir las obras recientemente adjudicadas por 26,5 millones para adaptar 13 túneles de Ciudad Real, Jaén y Córdoba a los servicios de autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza. Para estas obras no hay fecha cerrada de inicio pero cuando empiecen, la estimación es que se extenderán a lo largo de un año.

La previsión es la de empezar en julio, pero desde Adif se indicado a Europa Press en que se puede retrasar y que a día de hoy no hay una fecha cerrada para el inicio de las mismas. Por lo tanto, sí que puede darse la circunstancia de que las obras para la reparación de daños por la borrasca se solapen con las de la autopista ferroviaria.

"A la serie de situaciones que conocemos todos por el tren de borrascas, se ha unido esa planificación, que ya estaba, pero la planificación se tiene que hacer de tal forma que afecte lo menos posible al tráfico ferroviario", ha dicho Díaz.

"En Andalucía no podemos estar así. No puede ser que otras comunidades autónomas sigan y tengan una inversión importante en materia ferroviaria y los andaluces no lo tengamos", ha destacado la consejera, al tiempo que ha señalado que no se trata de "ser más que nadie", pero "no podemos ser menos tampoco".

Por todo ello ha reivindicado al Gobierno de España "mayor inversión ferroviaria, más atención a todas y a cada una de las circunstancias que suceden en nuestra tierra" y que se tenga "muy en cuenta a todos los andaluces".