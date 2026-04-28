La Junta subraya una caída del 7,37% en siniestralidad laboral en Andalucía en el Día Mundial de Seguridad Laboral

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este martes que Andalucía ha destinado cerca de 28 millones de euros en 2.280 ayudas para impulsar la prevención de riesgos laborales, al tiempo que ha subrayado que la siniestralidad laboral ha descendido un 7,37% entre 2024 y 2025, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la consejera ha advertido de que la siniestralidad laboral "sigue siendo uno de los grandes desafíos de Andalucía" y una "preocupación prioritaria" para el Gobierno andaluz.

Blanco ha subrayado que la seguridad en el trabajo es "una responsabilidad que compartimos todos", incidiendo en que "cada accidente evitado es sencillamente una vida ganada".

En este sentido, ha defendido la necesidad de reforzar la cultura preventiva en el conjunto de los sectores productivos, apelando a la implicación de todos los agentes.

Asimismo, ha reiterado que "cada siniestro que se evita es una vida que se protege", en línea con el objetivo de reducir los riesgos laborales en la comunidad.

Además, la consejera ha puesto en valor que desde 2019 Andalucía ha intensificado su compromiso con la seguridad y salud laboral con "más recursos, más planificación y más prevención".

En este contexto, ha detallado que se han destinado cerca de 28 millones de euros en un total de 2.280 ayudas dirigidas a impulsar la prevención de riesgos laborales en la comunidad.

Según ha precisado, este esfuerzo supone hasta un 35% más de inversión y cerca de un 30% más de ayudas en comparación con la etapa anterior.

Blanco ha explicado que estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a reforzar la cultura de la seguridad en todos los sectores productivos de Andalucía.

Además, ha señalado que el Gobierno andaluz está impulsando campañas de concienciación y nuevas acciones de prevención con el objetivo de avanzar en la reducción de la siniestralidad.

La titular de Empleo ha destacado también la puesta en marcha de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2024-2028.

Esta estrategia cuenta con una dotación superior a los 48 millones de euros y tiene como finalidad reforzar las políticas públicas en materia de prevención.

A ello se suma el primer plan de actuación 2024-2026, que moviliza cerca de 23 millones de euros. Este plan contempla el desarrollo de un centenar de medidas concretas dirigidas a mejorar la seguridad en los entornos laborales.

Blanco ha insistido en que el objetivo de estas iniciativas es "reducir la siniestralidad laboral y proteger la vida en cada puesto de trabajo".