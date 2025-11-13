La Junta subraya que Cazorla (Jaén) tendrá nuevo centro de salud en el casco histórico y que "está en los presupuestos"

Concentración ante el parlamento de Andalucía para reclamar la vuelta del centro de salud al casco urbano de Cazorla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves que Cazorla (Jaén) "va a tener un nuevo centro de salud en el casco histórico" y "está en los presupuestos".

Así lo ha indicado en respuesta a la pregunta que el PSOE ha formulado en pleno del Parlamento andaluz sobre la vuelta de la Atención Primaria al casco urbano del municipio, ya que, desde el pasado abril, se presta en dependencias del Hospital de Alta Resolución (HARE).

Además, a las puertas de su sede, en el Hospital de las Cinco Llagas, ha habido una concentración convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad y la Educación en la Comarca de Cazorla. Una protesta en el marco de la movilización que se viene realizando desde el traslado a la nueva ubicación --por el mal estado del edificio del centro de salud-- ante las dificultades de acceso, al estar el hospital a más de dos kilómetros del casco urbano.

En su intervención, el consejero de Sanidad ha defendido la voluntad de la Junta de dar respuesta: "El que no se rinde es este gobierno, que trabaja por Cazorla, por toda la comarca y que busca permanentemente alternativas", ha afirmado, no sin apelar a un diálogo "productivo".

Igualmente, ha considerado que "se acabó la polémica" y la "demagogia" en este asunto en tanto "Cazorla va a tener un nuevo centro de salud en el casco histórico" y "está en los presupuestos".

"En unos días, con el presupuesto que tenemos y la voluntad de este Gobierno, estamos trabajando con el Ayuntamiento para facilitar los terrenos convenientes para ese edificio. Y ese edificio será nuevo, en las mejores condiciones, como se merecen los vecinos de Cazorla", ha declarado.

Asimismo, ha reivindicado las "medidas de todo tipo" que la Junta ha tomado ante los "informes muy negativos y peligrosos de la situación del anterior centro" que llevaron al traslado al HARE. De este modo, ha aludido, por ejemplo, a la organización con "fondos propios" de "transporte en ambulancia colectiva para el desplazamiento de los vecinos en esta situación transitoria".

Por su parte, el parlamentario del PSOE de Jaén ha asegurado que "Cazorla no se rinde" y ha pedido a Sanz que escuche a los alcaldes de la comarca y a la plataforma "porque los vecinos llevan esperando nueve meses para tener una respuesta y tener una solución que no llega".

Tras lamentar que la clausura del anterior centro de salud se produjo "sin aviso", ha añadido que la Consejería pidió "que le dieran unos terrenos" y "ninguno de los terrenos que le ha ofrecido el Ayuntamiento le ha venido bien".

"Y ahora dice que tienen ustedes presupuesto... ¿Para qué? ¿Para redactar qué proyectos? ¿Dónde? ¿En qué condiciones?", ha preguntado el parlamentario del PSOE jiennense, quien ha demandado "transparencia" y voluntad de arreglar" la situación.