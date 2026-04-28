La Junta suspende cautelarmente de empleo y sueldo a la maestra de Córdoba investigada por maltrato a 18 menores

VÍCAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba ha suspendido de empleo y sueldo de manera cautelar a la maestra de un colegio público de la capital cordobesa a la que se investiga por un supuesto maltrato a 18 alumnos de Educación Infantil.

Así lo ha confirmado a preguntas de los medios en Vícar (Almería) la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, quien ha explicado que la decisión se ha adoptado a propuesta del servicio de inspección educativa de Córdoba tras estudiar el caso.

Castillo ha detallado que la decisión llega tras la intervención de la autoridad judicial, si bien ha afirmado que la Junta tuvo cierto conocimiento previo de los hechos "por las familias" de los menores supuestamente involucrados en los maltratos.

Fue la Policía Nacional la que detuvo el pasado 12 de marzo a la maestra, acusada de maltratar supuestamente a 18 niños de Educación Infantil, de entre tres y cuatro años de edad, de un colegio público de la capital cordobesa, tras ser denunciada por las familias de los menores, siendo posteriormente puesta en libertad con cargos.

El Cuerpo Nacional de Policía remitió las diligencias al Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que es el que se ha hecho cargo del caso.