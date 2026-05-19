La Junta testará en otra edición de la Encuesta de Salud el estado del sistema sanitario y de los andaluces

Archivo - La Encuesta Andaluza de Salud realizará 10.600 entrevistas en su nueva edición. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha licitado un contrato por más de 729.000 euros (IVA incluido) para poder testar el estado de salud de los andaluces y del sistema sanitario en las ocho provincias con una nueva edición de la Encuesta Andaluza de Salud. El plazo de ejecución es de 16 meses desde la firma del contrato. La última encuesta de este tipo data de 2022/2023.

"Los indicadores que proporciona la Encuesta Andaluza de Salud son utilizados en la administración sanitaria andaluza para el seguimiento y evaluación de las grandes estrategias de salud, permitiendo la valoración de los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos de salud de Andalucía", se explica en el pliego de condiciones publicado y consultado por Europa Press.

"Estos indicadores --remarca la Administración andaluza-- hacen de la encuesta un instrumento básico para el conocimiento de la salud de los ciudadanos, la planificación y adopción de medidas de salud pública y la investigación sanitaria y epidemiológica". Esta encuesta coincide en el tiempo con la apertura por parte de la Junta de una revisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la crisis de los cribados del cáncer de mama y las demoras en citas e intervenciones quirúrgicas.

Se realizarán 10.600 entrevistas, de las cuales 8.500 serán a residentes mayores de 16 años y 2.100, en menores de 16. Esta doble muestra junto con una serie histórica permite a la Consejería "observar la evolución de los indicadores y analizar tendencias en la salud de la población andaluza del siglo XXI".

Se recabarán pues datos sobre características sociodemográficas y económicas; salud percibida y calidad de vida; determinantes sociales, ambientales y de estilos de vida; magnitud y distribución de la enfermedad; molestias, limitación de la actividad e incapacidades; acceso y uso de los servicios sanitarios y medicamentos; y condiciones y calidad medioambiental y laboral.

En la última encuesta, en 2023, un 9,5% de la población general andaluza de 16 o más años percibía su salud general como excelente; un 24,4% como muy buena, y un 46,7%, buena. Esto es, entre los valores positivos, se encontraba el 80,6% de los andaluces. Asimismo, un 15,3% la percibió como regular y un 4,1% como mala. En mujeres, los porcentajes de estados de salud excelente o muy bueno fueron inferiores a los de los hombres.

Sobre la prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía, el 20,9% de la población andaluza mayor de 16 años afirmó consumir tabaco en 2023, siendo un 18,9% fumador diario y un 2% no diario. Este porcentaje era muy inferior al observado en 2016, donde la prevalencia se situó en un 30,3%.

La prevalencia era mayor en hombres (24,1%) que en mujeres (17,8%); sin embargo, se observaba una disminución de la brecha de género, provocada principalmente por la mayor reducción del consumo de tabaco en hombres que en mujeres, siendo esta de casi un 40% menor en 2023 con respecto a 2007, mientras que en las mujeres era del 27,4%.

Además, era patente un menor consumo de tabaco en población de mayor edad, así como una tendencia decreciente del consumo desde 2007 en los grupos de edad más jóvenes, tanto en hombres como en mujeres. No obstante, a partir de los 55 años, el consumo de tabaco prácticamente se mantuvo igual desde 2007, e incluso aumentó ligeramente en mujeres entre 55 y 64 años.

Respecto a los cigarrillos electrónicos, el 41,3% de la población decía fumar tabaco electrónico por probar, sobre todo entre los hombres (50,6% frente al 24,7% de las mujeres) y en los extremos etarios (100% en mayores de 75 años y 74,6% entre 16 y 24 años). La mayor parte de la población (53,3%) utilizaba estos cigarrillos en relación con el tabaco tradicional; el 25,3% como sustituto, el 17% para reducirlo y el 11% para dejar de fumar.

En relación con la actividad física, entre 2016 y 2023 se advertía una importante subida en nivel alto para 2023, especialmente en el grupo de mujeres de 65 a 74 años y en la provincia de Huelva. El nivel moderado se mantenía en hombres y se reducía en mujeres, y sin grandes cambios según sexo, edad y provincia.

Respecto a la actividad física medida en número de días, se contemplaba una fuerte subida en caminar, sobre todo en los menores de 45 años, tanto en hombres como mujeres. Por otra parte, el ejercicio físico deportivo aumentaba ligeramente en menores de 55 años. Sobre la prevalencia de obesidad y sobrepeso, la VI Encuesta Andaluza de Salud reflejaba, en mayores de 16 años, un aumento de 1,4 puntos porcentuales en obesidad (del 17% en 2016 a 18,4% en 2023), no habiendo diferencias relevantes entre hombres y mujeres, 18,3% y 18,6% respectivamente.

El porcentaje de sobrepeso declarado en población adulta era mayor entre hombres que entre mujeres (43,5% y 31,9%, respectivamente) y es mayor conforme aumenta la edad. En cuanto al bloque de información de enfermedades crónicas, el número de población andaluza mayor de 16 años que refirió en 2023 tener dolor crónico (diagnosticado por un profesional sanitario) fue de 2.270.863 personas.